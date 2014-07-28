Додано: Чет 07 чер, 2018 21:08

Надо будет вести переговоры, говорить с Международным валютным фондом об этом вопросе (о цене на газ для населения. – Ред.). Еще одна проблема – это дефицит бюджета, который является более высоким, чем предполагалось в законе о бюджете. Нужно будет принимать дополнительные меры по снижению этого дефицита”, – сказал Миклош.

почти как в воду гляделГаз отложили до 1 августа. Ну допустим примут решение с 1.08 повышение газа, хотя это антисоциально и хорошая мина перед выборами.По поводу снижения дефицита бюджета.Теоретически у зрады еще по плану есть еще 3 пленарных недели, Но минфин то не совсем полноценный, нужно все пересчитать в бюджете, подготовить жесткие правки.Успеют ли до упоминаемого ранее траншевого дедлайна "начало 3 квартала"? Есть сомнения, при темпах работы наших товарищей и более напряженных тёрках между ними.А мвфу тоже в отпуск хочется.А там "выборы, выборы, кандидаты п" - мвф это понимает и с него поиметь деньжата будет тяжелее - уже после выборов аж, когда-нибудь. Поэтому транш - либо июнь-июль, либо очень нескоро.Там еще ЕС грозится 12 числа рассмотреть выделение Украине 1 млрд (при принятии закона АКС - приняли). Но без "общей" ухвалы МВФ врядли светит. Даже если его и выделят в порядке исключения - на среднесрочную динамику курса это почти не повлияет.Поэтому как мне видится до конца июня: мб хорошо потопчется на 26+- пару коп для "упасть на дно, чтоб потом от него начать оттолкиваться". Нал, из-за банков (связанных с мб) тоже высоко не пойдет, останется в текущем коридоре и окончательно утопчется. А ююль уже видится рост. Но НБУ по политическим причинам (и по личным тоже) будет придерживаться очень жесткой политики, как и обещал. Конкретные цифры - пока рановато. Но есть таки сильные подозрения что волна осень-зима18-19 будет ниже этого года (и графически будет похожа на то что приводил ..., щас найду)Опять таки, все - личное видение.