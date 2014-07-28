orest
друже, Орест. не треба ображатись, приміть моє зауваження: як що ви даєте цифри, то на який термін
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:33
orest
друже, Орест. не треба ображатись, приміть моє зауваження: як що ви даєте цифри, то на який термін
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:00
Отскочили от 26 :(
Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее , да поезд по ходу ушел ...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
почти как в воду глядел
https://news.finance.ua/ru/news/-/42785 ... -k-ukraine
Газ отложили до 1 августа. Ну допустим примут решение с 1.08 повышение газа, хотя это антисоциально и хорошая мина перед выборами.
По поводу снижения дефицита бюджета.
Теоретически у зрады еще по плану есть еще 3 пленарных недели, Но минфин то не совсем полноценный, нужно все пересчитать в бюджете, подготовить жесткие правки.
Успеют ли до упоминаемого ранее траншевого дедлайна "начало 3 квартала"? Есть сомнения, при темпах работы наших товарищей и более напряженных тёрках между ними.
А мвфу тоже в отпуск хочется. А там "выборы, выборы, кандидаты п " - мвф это понимает и с него поиметь деньжата будет тяжелее - уже после выборов аж, когда-нибудь. Поэтому транш - либо июнь-июль, либо очень нескоро.
Там еще ЕС грозится 12 числа рассмотреть выделение Украине 1 млрд (при принятии закона АКС - приняли). Но без "общей" ухвалы МВФ врядли светит. Даже если его и выделят в порядке исключения - на среднесрочную динамику курса это почти не повлияет.
Поэтому как мне видится до конца июня: мб хорошо потопчется на 26+- пару коп для "упасть на дно, чтоб потом от него начать оттолкиваться". ЧР, из-за банков (связанных с мб) тоже высоко не пойдет, останется в текущем коридоре 25.85-26.15 и окончательно утопчется. А ююль уже видится рост. Но НБУ по политическим причинам (и по личным тоже ) будет придерживаться очень жесткой политики, как и обещал. Конкретные цифры - пока рановато. Но есть таки сильные подозрения что пик волны осень-зима18-19 будет ниже этого года (и графически будет похожа на то что приводил yama viewtopic.php?p=4377731#p4377731 )
Опять таки, все - личное видение.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 чер, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:33
orest
Друже, про рівні в 25 і 35 на цій сторінці не я писав, це перше, я тільки коментував думку Вітла. Про перехід на рівень 27 я чітко написав що це станеться в разі не прийняття закону про антикорупційний суд.
Вот вот.всё, что мы писали в случае НЕ принятия, можно уже опустить.Мне ещё интересно, одному мне понятно, что когда я написал сначала 25 потом 35, я имел ввиду не фиксированные цифровые значения, а только направления движения и силу.Т е ещё небольшое придавливание, и потом отпружинивание.Если кто то воспринял цифры как реальные прогнозные, то ню ню
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:38
да никуда он не ушёл.Читай ДС и будешь представлять маршрут движения.Пару порций нерезам отпустят и в долины.Имхо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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