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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:33

orest

друже, Орест. не треба ображатись, приміть моє зауваження: як що ви даєте цифри, то на який термін
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:00

Отскочили от 26 :(

Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее :cry: , да поезд по ходу ушел ...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

почти как в воду глядел
https://news.finance.ua/ru/news/-/42785 ... -k-ukraine
Надо будет вести переговоры, говорить с Международным валютным фондом об этом вопросе (о цене на газ для населения. – Ред.). Еще одна проблема – это дефицит бюджета, который является более высоким, чем предполагалось в законе о бюджете. Нужно будет принимать дополнительные меры по снижению этого дефицита”, – сказал Миклош.


Газ отложили до 1 августа. Ну допустим примут решение с 1.08 повышение газа, хотя это антисоциально и хорошая мина перед выборами.
По поводу снижения дефицита бюджета.
Теоретически у зрады еще по плану есть еще 3 пленарных недели, Но минфин то не совсем полноценный, нужно все пересчитать в бюджете, подготовить жесткие правки.
Успеют ли до упоминаемого ранее траншевого дедлайна "начало 3 квартала"? Есть сомнения, при темпах работы наших товарищей и более напряженных тёрках между ними.
А мвфу тоже в отпуск хочется. :roll: А там "выборы, выборы, кандидаты п :P" - мвф это понимает и с него поиметь деньжата будет тяжелее - уже после выборов аж, когда-нибудь. Поэтому транш - либо июнь-июль, либо очень нескоро.
Там еще ЕС грозится 12 числа рассмотреть выделение Украине 1 млрд (при принятии закона АКС - приняли). Но без "общей" ухвалы МВФ врядли светит. Даже если его и выделят в порядке исключения - на среднесрочную динамику курса это почти не повлияет.
Поэтому как мне видится до конца июня: мб хорошо потопчется на 26+- пару коп для "упасть на дно, чтоб потом от него начать оттолкиваться". ЧР, из-за банков (связанных с мб) тоже высоко не пойдет, останется в текущем коридоре 25.85-26.15 и окончательно утопчется. А ююль уже видится рост. Но НБУ по политическим причинам (и по личным тоже :D ) будет придерживаться очень жесткой политики, как и обещал. Конкретные цифры - пока рановато. Но есть таки сильные подозрения что пик волны осень-зима18-19 будет ниже этого года (и графически будет похожа на то что приводил yama viewtopic.php?p=4377731#p4377731 :shock: )
Опять таки, все - личное видение. :arrow:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 чер, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:33

orest

Друже, про рівні в 25 і 35 на цій сторінці не я писав, це перше, я тільки коментував думку Вітла. Про перехід на рівень 27 я чітко написав що це станеться в разі не прийняття закону про антикорупційний суд.

Вот вот.всё, что мы писали в случае НЕ принятия, можно уже опустить.Мне ещё интересно, одному мне понятно, что когда я написал сначала 25 потом 35, я имел ввиду не фиксированные цифровые значения, а только направления движения и силу.Т е ещё небольшое придавливание, и потом отпружинивание.Если кто то воспринял цифры как реальные прогнозные, то ню ню :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:38

  Очкарик написав:Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее :cry: , да поезд по ходу ушел ...

да никуда он не ушёл.Читай ДС и будешь представлять маршрут движения.Пару порций нерезам отпустят и в долины.Имхо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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