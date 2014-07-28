Додано: Нед 10 чер, 2018 17:33

Топчемся...рынок(верха)думает, куды идти.имхо вероятность на летний спуск остаётся высокой.Хотя это будут копейки, но вниз.Сейчас нужно отыграть акс и мвф, тогда станет понятней.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.