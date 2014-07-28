Sergo
Валюта - не хлеб и не лекарства. Тут госрегулирования не надо, если что не так - клиенты ногами проголосуют...
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:09
Sergo
Валюта - не хлеб и не лекарства. Тут госрегулирования не надо, если что не так - клиенты ногами проголосуют...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
И тишина...
Все откупаться побежали?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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