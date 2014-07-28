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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:09

Sergo
Валюта - не хлеб и не лекарства. Тут госрегулирования не надо, если что не так - клиенты ногами проголосуют...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

И тишина...

Все откупаться побежали?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2514
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:16

  Очкарик написав:И тишина...

Все откупаться побежали?


Курс вырос, но на копейки.Это не движ, а ерунда, ситуативная.Не дождался я низкого курса, потратил гривну...на крипту :) Цена рухнула, решил альтернативной валюты добавить...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:23

  Vitl написав:Цена рухнула

криптп крипта
я уж подумал там ниже 3К просело, а там всё топчатся на месте в районее 6К
очень рискованно откупаться
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:29

  uaprofi написав:
  Vitl написав:Цена рухнула

криптп крипта
я уж подумал там ниже 3К просело, а там всё топчатся на месте в районее 6К
очень рискованно откупаться

Вообщето вчера ещё было около 7К...
Откупаются частями, я начал.Про 3К - это к нашему дружище Аирмаксу :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 949950951952
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