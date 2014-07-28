Sergo
Валюта - не хлеб и не лекарства. Тут госрегулирования не надо, если что не так - клиенты ногами проголосуют...
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:09
Sergo
Валюта - не хлеб и не лекарства. Тут госрегулирования не надо, если что не так - клиенты ногами проголосуют...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
И тишина...
Все откупаться побежали?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:16
Курс вырос, но на копейки.Это не движ, а ерунда, ситуативная.Не дождался я низкого курса, потратил гривну...на крипту Цена рухнула, решил альтернативной валюты добавить...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:23
криптп крипта
я уж подумал там ниже 3К просело, а там всё топчатся на месте в районее 6К
очень рискованно откупаться
...
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:29
Вообщето вчера ещё было около 7К...
Откупаются частями, я начал.Про 3К - это к нашему дружище Аирмаксу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:07
Vitl
Я не спекуль, а хомяк.
Мои покупки попутны и имеют смешные размеры, кратные 100 енотам.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:22
По доллару я тоже хомяк.И вообще, не спрыгивай на грызунов там всяких, мы СВН
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 чер, 2018 11:35
"ВНЕЗАПНО" развеялся мираж аномально крепкой гривны и доллара па26, и гривнепатриоты столкнулись с суровой реальностью.
Началась ступенчатая подготовка к осени?
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