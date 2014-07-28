Не передумал?
Ждешь еще обещаные долины...
График сезонный уже в топке, еще с января все идет со смещением назад по календарю. Боюсь, что сегодня уже имеем август17.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:20
Не передумал?
Ждешь еще обещаные долины...
График сезонный уже в топке, еще с января все идет со смещением назад по календарю. Боюсь, что сегодня уже имеем август17.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:28
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