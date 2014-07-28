Додано: Чет 14 чер, 2018 21:37

Vitl написав: Курс вырос, но на копейки.Это не движ, а ерунда, ситуативная.Не дождался я низкого курса, потратил гривну...на крипту Цена рухнула, решил альтернативной валюты добавить...

... Верю в ниже 26 Курс вырос, но на копейки.Это не движ, а ерунда, ситуативная.Не дождался я низкого курса, потратил гривну...на криптуЦена рухнула, решил альтернативной валюты добавить...... Верю в ниже 26

Я, канешна, старичок но 1-2 странички форума исчё помнюИМХО, второго дна не ожидаю. 25,9 - тектоника, отсюда всё берется ап ту 26,05 по сегодняшним переговорам с мои альтерэгом.ЦифрАвая по сравнению с реальной ИкАномикой нервно курит в короидоре. Я, опять же ИМХО, думаю, что в нашей обстановке надо вкладывать в реальный сектор, но очень коротко.Риски, при понимании и, что более важно, чутье, в своём секторе меньше, а профиты больше. Но тут Фриз может больше, а Улан должен быть успешнее. Может потому их и мало слышно...Ну то таке ...Я, вообще, собираюсь линять на Тибет...... или в дебри Полтавщины...... или на Волынь ...... или Черкащина...или в таксисты,или ... в золотариУстал сильно, надо отдохнуть. Зиму на лыжах пропустил - надо поискать снежные горы...