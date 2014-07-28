Не передумал?
Ждешь еще обещаные долины...
График сезонный уже в топке, еще с января все идет со смещением назад по календарю. Боюсь, что сегодня уже имеем август17.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:20
Не передумал?
Ждешь еще обещаные долины...
График сезонный уже в топке, еще с января все идет со смещением назад по календарю. Боюсь, что сегодня уже имеем август17.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 14 чер, 2018 16:28
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
или ноябрь
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:29
Хорошие мысли.смещение не оспорить.Но сезонность осталась.По моим гривнам, я уточню - я их потратил на валюту, тольео не на доллар, а на цифровую.Если бы не это, то ждал бы дальше.Верю в ниже 26
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 чер, 2018 17:32
Я не так давно сварганил некую теорию зависимости курса от договорённостей с мвф и как следствием нагрузки на погашение внешнего долга.Приводил при этом следующий пиковый период.Из теории следует, что если мы останемся без транша, то курс сожмут ещё сильнее, чтобы отжать как можно больше на внутреннем рынке.Вот и можем вполне получить второе дно, как говорят - в подарок Конечно, как будет на самом деле, остаётся посмотреть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я, канешна, старичок но 1-2 странички форума исчё помню
ИМХО, второго дна не ожидаю. 25,9 - тектоника, отсюда всё берется ап ту 26,05 по сегодняшним переговорам с мои альтерэгом.
ЦифрАвая по сравнению с реальной ИкАномикой нервно курит в короидоре. Я, опять же ИМХО, думаю, что в нашей обстановке надо вкладывать в реальный сектор, но очень коротко.
Риски, при понимании и, что более важно, чутье, в своём секторе меньше, а профиты больше. Но тут Фриз может больше, а Улан должен быть успешнее. Может потому их и мало слышно...
Ну то таке ...
Я, вообще, собираюсь линять на Тибет...
... или в дебри Полтавщины...
... или на Волынь ...
... или Черкащина...
или в таксисты,
или ... в золотари
Устал сильно, надо отдохнуть. Зиму на лыжах пропустил - надо поискать снежные горы...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:52
Балкон не танк , хотя ты его зелёным цветом покрасил.
А курс растёть.И самое интересное. что это порождает самые неимоверные толкования.Хочу толковщиков обратить внимание на колебания в процентах. чтобы стало понятно, что курс ...остаётся на месте, т к сдвиг менее 1 процента.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:59
Очкарик
ЦифрАвая по сравнению с реальной ИкАномикой нервно курит в короидоре
Не офтопь пжлуйста Я и сам могу сказать. что энта цифровая - полное надувательство.Но весь вопрос - кто кого и на сколько надует.Все телодвижения и попытки заработать в реальном секторе сразу напоминают мне некогда любимое выражение - возня в ширинке великана Я не буду описывать как зарабатываются деньги тама, т к они тама и сливаются очень хорошо.К сож в профильной тоже мало полезной инфы.Короче. нужно понимать, зачем туда идёшь, что и как будешь делать.Если этого понятия нет, то прогар неизбежен и пополнение рядов злопыхателей.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:36
Ничего хорошего нас впереди не ожидает.если рожкову вместо тюрьмы на зама садят, то эта прогнившая система будет ещё долго, и очки втирать нам будут столько же.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|