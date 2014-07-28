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Додано: Нед 17 чер, 2018 16:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Какой маразм развёл вас в трамвае...ужс
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:18
вас - это Василь...ты ему правильно дал определение порохобота, вообще капец - сравнивать цены газа с Норвегией...и доходы, вот такие тролли в форуме. ещё и на счету типа хорошем. патриоты видите ли.
По курсу шухер наметился, пока на бурю в стакане смахивает, попытки переехать на 26,40.Но в крупных валютообменных местах 26,20 пока не поддаётся.Посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Не знаю, комрады, я начал откупать по 26,2. Хотелось, конечно, по 26, но июля ждать не хочу. Думаю на этой неделе всю свободную гришу отоварить.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:24
А по 26 чому не отоварились? Не один день же трималось в рівні (навіть трохи нижче ниряло). Чи сподівались дочекатись навангованих рівнів 25,5-7?
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