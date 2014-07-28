Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17

Вітаю всіх. Маємо вівторок і продовження росту на МБ. На мою думку, головними причинами росту стали: накладка системного виходу на МБ Нафтогазу (хлопці ще на одну премію заробляють) та часткового виходу гравців з ОВДП; швидкий початок жнив та активна закупівля пального; тенденція до здорожчання дол. США на форексі. Конвертація ОВДП завершена, але є новий рівень, Нафтогаз гребе не зважаючи на ціну, ну і нерезиденти, «доньки» і репатріанти не відстають, а експортери вирішили, мабуть, притримати, адже «завтра буде дорожче» (с), а скоро квартально-піврічний податковий період і грн. потрібна. Ну і до відсоткової ставки вже всі ніби звикли.

Поки що все виглядає не дуже страшно і все танцює від МБ, адже там об’єм більший і регулятор не кинув все на призволяще (гасить біля 26,5). Але, НБУ включив на повну порохотяг з готівки, збільшуючи об’єм ЧР, крім того, червень і депозити (про що я не раз писав), ті ж таки жнива (доля тіні там ой як достатня для збільшення попиту на валюту) ну і ремонт доріг активно іде по всій країні (45 млрд в бюджеті треба освоїти і відкат на рівні відсотків 40). Може статися так, що за день-два ЧР виросте і «хвіст може почати крутити собакою». Тут уже треба слідкувати за курсами в Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Черкасах.

Останні події в політичному житті чітко демонструють, що в країні до виборів (в кращому випадку) нічого не зміниться, інвестиційна привабливість не виросте, гроші не підуть, економіка не запрацює достатньо для серйозних зрушень. Нічого не зміниться і з детінізацією і ситуацією на митницях. Крім того, торгові війни спричиняють перенасичення ринку ЄС продукцією металургії власного виробництва та спрямовують туди потужний потік з Китаю (а всі разом ще й переорієнтовуються на Африку і Азію, де ми також щось та й продавали), що явно і суттєво погіршує становище нашої експортної галузі номер 2 (до речі, США спрямовують з Китаю в ЄС не тільки метали…). А «металіргійна» експортна валюта літом – далеко не останній чинник сезонності.

Ну і до чого я це все. До того, що я давно і аргументовано говорю про примарні шанси опуститися під 26 і попереджав про дуже імовірний ріст в червні. Виглядає, що з рівня біля 26 вийшли на 26,2-26,5 якщо підемо значно дальше, можна буде спробувати злити, щоб відкупити при поверненні в новий діапазон. І уважно слідкувати, бо новий коридор може бути не довгим.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.