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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:11

  Vitl написав:Какой маразм развёл вас в трамвае...ужс


кто кого развел?
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Не знаю, комрады, я начал откупать по 26,2. Хотелось, конечно, по 26, но июля ждать не хочу. Думаю на этой неделе всю свободную гришу отоварить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:24

  airmax78 написав:Не знаю, комрады, я начал откупать по 26,2. Хотелось, конечно, по 26, но июля ждать не хочу. Думаю на этой неделе всю свободную гришу отоварить.

А по 26 чому не отоварились? Не один день же трималось в рівні (навіть трохи нижче ниряло). Чи сподівались дочекатись навангованих рівнів 25,5-7?
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:04

  Sergo написав:
  airmax78 написав:Не знаю, комрады, я начал откупать по 26,2. Хотелось, конечно, по 26, но июля ждать не хочу. Думаю на этой неделе всю свободную гришу отоварить.

А по 26 чому не отоварились? Не один день же трималось в рівні (навіть трохи нижче ниряло). Чи сподівались дочекатись навангованих рівнів 25,5-7?

Не было гривны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вітаю всіх. Маємо вівторок і продовження росту на МБ. На мою думку, головними причинами росту стали: накладка системного виходу на МБ Нафтогазу (хлопці ще на одну премію заробляють) та часткового виходу гравців з ОВДП; швидкий початок жнив та активна закупівля пального; тенденція до здорожчання дол. США на форексі. Конвертація ОВДП завершена, але є новий рівень, Нафтогаз гребе не зважаючи на ціну, ну і нерезиденти, «доньки» і репатріанти не відстають, а експортери вирішили, мабуть, притримати, адже «завтра буде дорожче» (с), а скоро квартально-піврічний податковий період і грн. потрібна. Ну і до відсоткової ставки вже всі ніби звикли.
Поки що все виглядає не дуже страшно і все танцює від МБ, адже там об’єм більший і регулятор не кинув все на призволяще (гасить біля 26,5). Але, НБУ включив на повну порохотяг з готівки, збільшуючи об’єм ЧР, крім того, червень і депозити (про що я не раз писав), ті ж таки жнива (доля тіні там ой як достатня для збільшення попиту на валюту) ну і ремонт доріг активно іде по всій країні (45 млрд в бюджеті треба освоїти і відкат на рівні відсотків 40). Може статися так, що за день-два ЧР виросте і «хвіст може почати крутити собакою». Тут уже треба слідкувати за курсами в Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Черкасах.
Останні події в політичному житті чітко демонструють, що в країні до виборів (в кращому випадку) нічого не зміниться, інвестиційна привабливість не виросте, гроші не підуть, економіка не запрацює достатньо для серйозних зрушень. Нічого не зміниться і з детінізацією і ситуацією на митницях. Крім того, торгові війни спричиняють перенасичення ринку ЄС продукцією металургії власного виробництва та спрямовують туди потужний потік з Китаю (а всі разом ще й переорієнтовуються на Африку і Азію, де ми також щось та й продавали), що явно і суттєво погіршує становище нашої експортної галузі номер 2 (до речі, США спрямовують з Китаю в ЄС не тільки метали…). А «металіргійна» експортна валюта літом – далеко не останній чинник сезонності.
Ну і до чого я це все. До того, що я давно і аргументовано говорю про примарні шанси опуститися під 26 і попереджав про дуже імовірний ріст в червні. Виглядає, що з рівня біля 26 вийшли на 26,2-26,5 якщо підемо значно дальше, можна буде спробувати злити, щоб відкупити при поверненні в новий діапазон. І уважно слідкувати, бо новий коридор може бути не довгим.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:58

  airmax78 написав:Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07

Почему именно 1.07?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:39

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07

Почему именно 1.07?

Да, что там ещё за сроки есть? А то у меня и сейчас ещё гривны нету, но готовится уже пора, скоро будет. Только к какой дате вот неясно. Вроде ж и гривна в дефиците, и бюджетный период, а не падает бакс. Хочу по 26, но буду и по 26,2 брать, никуда не денусь, если не дождусь...
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:55

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07

Почему именно 1.07?

И там же 24/07 вроде следующий выход нерезов из ОВГЗ. Почему его в расчёт не берете?
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:06

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07

Почему именно 1.07?

Ну, на самом деле до 27.06 - как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.
airmax78
 
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