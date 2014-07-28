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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:27
airmax78 написав:
..........
Ну, на самом деле до 27.06 - как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.
Понятно. Рассчитываете на снижение доллара в связи с уплатой налогов. Посмотрим.kreuz
Вроде ж и гривна в дефиците, и бюджетный период, а не падает бакс. Хочу по 26, но буду и по 26,2 брать, никуда не денусь, если не дождусь...
Судя по МБ особого дефицита грн сейчас нет. А цифры откупа я бы не загадывал - может получиться и по 26,40 и выше - хтозна. Прав airmax78
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... как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:44
Очкарик написав:
Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее
, да поезд по ходу ушел ...
Редкий случай, когда я угадал...
А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС.
Попробую ещё раз:
- мотнуться на качельках, как пишет Орест - лучший способ нарваться на неприятности.
- курса на продажу ниже 26,30 вряд ли стоит ожидать в этом году.
- по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:47
Всегда в начале роста народ начинает оплачивать отложенные покупки.
При укреплении гривны - замирают.
Матрас в долларе, жаль расставаться с нахомяченым...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
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