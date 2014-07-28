Додано: Вів 19 чер, 2018 20:55

Очкарик написав: Очкарик написав: Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.

Надо было интенсивнее , да поезд по ходу ушел ... Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.Надо было интенсивнее, да поезд по ходу ушел ...



Редкий случай, когда я угадал...



А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС.



Попробую ещё раз:



- мотнуться на качельках, как пишет Орест - лучший способ нарваться на неприятности.



- курса на продажу ниже 26,30 вряд ли стоит ожидать в этом году.



- по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.

Редкий случай, когда я угадал...А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС.Попробую ещё раз:

Очкастый, при всём уважении к тебе и праве иметь т з, всё тобой написанное не выдерживает критики...- качельки самое то. кому больше некуда бросить своё натренированное тело(ну кто больше другим не занимается, т е при росте нужно сливать)т к вероятность обратного хода остаётся большой- ниже 26,30 вряд ли - это перл, точнее пёрл.Откуда цифирь, и вообще все цифири на теренах вообще откуда.ты не замечал полное отсутствие плановости, курс течёт куда дотечёт и цифра может случиться просто любая в адекватном на момент диапазоне.Например, почему бы не остановиться на 26,10 или 27,10 - как на имхо они от 26,30 вообще ничем не отличаются- простыни конечно не всегда отражают реалии. но они хоть что то среди трамвайного хаоса.Главное смысл.не нужно мыслить по тренду.Если отбросить точки сидения, хателки, то...- правильно многие и ты замечали, что есть сдвиг, но сезонность никто не отменял- лето только началось и велика вероятность просадки курса ещё впереди- вопрос с мвф завис и поэтому по недавно обсуждаемой теории вообще непонятно будущее движениеПС кстати, как держатель свыше 99% валюты в портфеле, я бы тремя руками за её рост, но объективно считаю, что пикового дна ещё не было.