RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:27

  airmax78 написав:..........
Ну, на самом деле до 27.06 - как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.

Понятно. Рассчитываете на снижение доллара в связи с уплатой налогов. Посмотрим.

kreuz
Вроде ж и гривна в дефиците, и бюджетный период, а не падает бакс. Хочу по 26, но буду и по 26,2 брать, никуда не денусь, если не дождусь...

Судя по МБ особого дефицита грн сейчас нет. А цифры откупа я бы не загадывал - может получиться и по 26,40 и выше - хтозна. Прав airmax78 -
... как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9514
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:44

Я ж тебе говорила (с) моя Мама

  Очкарик написав:Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее :cry: , да поезд по ходу ушел ...


Редкий случай, когда я угадал... :oops:

А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС. :?

Попробую ещё раз:

    - мотнуться на качельках, как пишет Орест - лучший способ нарваться на неприятности.

    - курса на продажу ниже 26,30 вряд ли стоит ожидать в этом году.

    - по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 06.03.14
Подякував: 708 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:47

пошли оплаты по старым просчетам

Всегда в начале роста народ начинает оплачивать отложенные покупки.

При укреплении гривны - замирают.

Матрас в долларе, жаль расставаться с нахомяченым...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 06.03.14
Подякував: 708 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:03

  Очкарик написав:
..........
- по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.

Смотря что и если что-то нужно. :)
Или Вы имеете ввиду товар для работы, а не для личного потребления?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9514
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:55

  Очкарик написав:
  Очкарик написав:Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26.
Надо было интенсивнее :cry: , да поезд по ходу ушел ...


Редкий случай, когда я угадал... :oops:

А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС. :?

Попробую ещё раз:

    - мотнуться на качельках, как пишет Орест - лучший способ нарваться на неприятности.

    - курса на продажу ниже 26,30 вряд ли стоит ожидать в этом году.

    - по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.


Очкастый, при всём уважении к тебе и праве иметь т з, всё тобой написанное не выдерживает критики...
- качельки самое то. кому больше некуда бросить своё натренированное тело(ну кто больше другим не занимается, т е при росте нужно сливать)т к вероятность обратного хода остаётся большой
- ниже 26,30 вряд ли - это перл, точнее пёрл.Откуда цифирь, и вообще все цифири на теренах вообще откуда.ты не замечал полное отсутствие плановости, курс течёт куда дотечёт и цифра может случиться просто любая в адекватном на момент диапазоне.Например, почему бы не остановиться на 26,10 или 27,10 - как на имхо они от 26,30 вообще ничем не отличаются
- простыни конечно не всегда отражают реалии. но они хоть что то среди трамвайного хаоса.Главное смысл.не нужно мыслить по тренду.Если отбросить точки сидения, хателки, то...
- правильно многие и ты замечали, что есть сдвиг, но сезонность никто не отменял
- лето только началось и велика вероятность просадки курса ещё впереди
- вопрос с мвф завис и поэтому по недавно обсуждаемой теории вообще непонятно будущее движение
ПС кстати, как держатель свыше 99% валюты в портфеле, я бы тремя руками за её рост, но объективно считаю, что пикового дна ещё не было.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14135
З нами з: 04.05.10
Подякував: 608 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:08

Я тут жаловался, что в апреле был сильный провал в рознице, у людей мало гривны.
Но в июне просто начался праздник жизни какой-то, все звонят, что-то просят, заказывают. Мутулю с раннего утра до вечера без перерыва.
freeze
4
 
Повідомлень: 7778
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2171 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
11
1
  #<1 ... 952953954955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5249
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5389)
19.06.2018 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.