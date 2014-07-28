Додано: Сер 20 чер, 2018 00:24

Отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-мае 2018 года составила 2 млн 781,3 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (996,8 тыс. тонн).



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 13,3 тыс. тонн угля (доля – 72,4%), из США – 623,2 тыс. тонн (22,4%), из ЮАР – 144,8 тыс. тонн (5,2%).

Вы большой оптимист!Но сейчас скорее прав. Давно уже высказывал мнение, что минимум этого года мы уже видели. Хотя отката не исключаю. Более того, когда-то высказывался в пользу варианта - рост поближе к 27, затем плавное снижение с выкупом доллара НБУ. Отмечу, что сегодня рассматриваю это как возможный, но маловероятный вариант. Какой-то откат, наверное, всё же будет, но к 26 вернёмся вряд ли.И, кстати, о причинах роста, кот. в трамвае некоторые "не видят" (Вам, как и всем на этой ветке, это, правда, доказывать не нужно).. Там ещё есть интересные данные.И об инфляции за 5 месяцев -. Тоже достаточно интересные цифры, цитировать не буду, чтобы не перегружать ветку. Там, правда, всё время повторяют оптимистическую мантру НБУ о том,что инфляция снижается и к концу года станет однозначной, но, по-моему, цифры и логика этому утверждению противоречат, особенно с учётом неминуемого, на мой взгляд, роста цены газа и, соответственно, тарифов ЖКХ и такого же неминуемого роста курса доллара во 2-м полугодии. Так что, думаю, даже офиц. цифры инфляции за год, думаю, будут выше 10%, а тем более реальные (надеюсь, несмотря на угрозы, НБУ всё же не сделает ставку 20+%).Безусловно, это не главные, и, тем более, не единственные причины ослабления гривни, просто какие-то штрихи к общей картине.