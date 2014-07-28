Додано: Сер 20 чер, 2018 09:04

І ще кілька слів.

З 29 травня НБУ викупив приблизно 30 млн, а декларував по 10 млн щодня. Я якось приводив дані обсягів МБ по місячно цього року і показував, що не ОВДП дали притік валюти а експорт і цей ріст був штучний (також пояснював). А зараз «рекорди» закінчилися і НБУ змушений вичавлювати готівку, що яскраво бачимо в ці дні

Колись ми тут детально розбирали механізм і головні фактори сезонності. Що маємо зараз. Маємо три серйозні відмінності: дочасний віджим експортної виручки в лютому-березні; проблеми з експортом металургії, що дуже важливо літом; значна трудова міграція, яка особливо значна зараз в сезон (будівництво, ремонти, с/г роботи) і тепер ми маємо там 6-8 млн найдієздатнішого активного населення. З двома першими чинниками, надіюся, все зрозуміло. «Заробітчанство» переважна більшість вважає добром для курсу, а я вважаю серйозним злом, адже це відтік робочої сили, що значно впливає на виробництво тут, зменшуючи його ще більше, що формує диру в бюджеті, також, це значно зменшує споживання і внутрішній ринок, адже ті 6-8 млн щось тай з’їли, випили, викурили, купили б одягу, пального і тд. Отже, економіка сушиться відтоком і падіння споживання імпорту компенсується падінням споживання внутрішнього продукту і значним зменшенням податкового і акцизного наповнення бюджету.

А падіння ВВП показати «успішним реформаторам» не можна, тому будуть малювати і курсова різниця для цифри «вогулє» дуже важлива (адже в штуках, тоннах рахувати забули, все видають в «красивій»).

Я щиро надіявся, що цього року відбудуться зміни і це зможе кардинально вплинути на загальну картину. Але нічого не сталося. Педрорукиножниці носиться країною, і під прикриттям відкриття об’єктів (доречі, родом у Львові, який також «відкрив» не працює до цього часу) міняє представників президентської вертикалі, максимально мобілізуючи адмінресурс. Вінницький вундеркінд наслідує старшого товариша і викрикує «не приймете - звільнюся» (правда, це таки краще і професійніше ніж «куля влоб»(с)).

Ще цікавинок: знову піднялася тема євроблях і виглядає, що найближчим часом таки щось приймуть і власників цих чудо засобів пересування заставлять заплатити в бюджет. Перед виборами це дуже небезпечний і не популярний крок, але якщо на нього йдуть, значить валюта дуже потрібна. Хто знає, з чого новий майдан може початися... 2 на дороги повиставляли вагові комплекси. Під прикриттям турботи про дороги почали створювати проблеми, мягко кажучи, для логістики с/г продукції. Селяни дуже незадоволені, навіть рівня Вадатурських. Хто зна, хто і для чого це робить, але якщо раптом не домовляться і перегнуть палку, експортери намбер ван можуть сюрприз підсунути найближчим часом.

Економіка, навіть така як у нас – складний живий організм і грубе профансько-популістське втручання призводить до не меншої біди ніж дочасно стимульовані роди. Таки я сильно сумніваюся в нижче 26 цього літа, якщо сьогодні продовжимо рости, то і нижче 26,3 буде сумнівним.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.