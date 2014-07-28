Очкарик написав:Собираю пока по соточке 25,8-25,85-25,9-25,95-26. Надо было интенсивнее , да поезд по ходу ушел ...
Редкий случай, когда я угадал...
А горячий парень Витл отсылал меня к простыням ДС.
Попробую ещё раз:
- мотнуться на качельках, как пишет Орест - лучший способ нарваться на неприятности.
- курса на продажу ниже 26,30 вряд ли стоит ожидать в этом году.
- по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.
Очкастый, при всём уважении к тебе и праве иметь т з, всё тобой написанное не выдерживает критики... - качельки самое то. кому больше некуда бросить своё натренированное тело(ну кто больше другим не занимается, т е при росте нужно сливать)т к вероятность обратного хода остаётся большой - ниже 26,30 вряд ли - это перл, точнее пёрл.Откуда цифирь, и вообще все цифири на теренах вообще откуда.ты не замечал полное отсутствие плановости, курс течёт куда дотечёт и цифра может случиться просто любая в адекватном на момент диапазоне.Например, почему бы не остановиться на 26,10 или 27,10 - как на имхо они от 26,30 вообще ничем не отличаются - простыни конечно не всегда отражают реалии. но они хоть что то среди трамвайного хаоса.Главное смысл.не нужно мыслить по тренду.Если отбросить точки сидения, хателки, то... - правильно многие и ты замечали, что есть сдвиг, но сезонность никто не отменял - лето только началось и велика вероятность просадки курса ещё впереди - вопрос с мвф завис и поэтому по недавно обсуждаемой теории вообще непонятно будущее движение ПС кстати, как держатель свыше 99% валюты в портфеле, я бы тремя руками за её рост, но объективно считаю, что пикового дна ещё не было.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я тут жаловался, что в апреле был сильный провал в рознице, у людей мало гривны. Но в июне просто начался праздник жизни какой-то, все звонят, что-то просят, заказывают. Мутулю с раннего утра до вечера без перерыва.
Vitl Вы большой оптимист! Но сейчас скорее прав Очкарик. Давно уже высказывал мнение, что минимум этого года мы уже видели. Хотя отката не исключаю. Более того, когда-то высказывался в пользу варианта - рост поближе к 27, затем плавное снижение с выкупом доллара НБУ. Отмечу, что сегодня рассматриваю это как возможный, но маловероятный вариант. Какой-то откат, наверное, всё же будет, но к 26 вернёмся вряд ли. И, кстати, о причинах роста, кот. в трамвае некоторые "не видят" (Вам, как и всем на этой ветке, это, правда, доказывать не нужно).
Отгрузка импортного энергетического угля на тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-мае 2018 года составила 2 млн 781,3 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (996,8 тыс. тонн).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в частности, из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 13,3 тыс. тонн угля (доля – 72,4%), из США – 623,2 тыс. тонн (22,4%), из ЮАР – 144,8 тыс. тонн (5,2%).
https://minprom.ua/news/245176.html. Там ещё есть интересные данные. И об инфляции за 5 месяцев - https://minprom.ua/digest/245155.html. Тоже достаточно интересные цифры, цитировать не буду, чтобы не перегружать ветку. Там, правда, всё время повторяют оптимистическую мантру НБУ о том,что инфляция снижается и к концу года станет однозначной, но, по-моему, цифры и логика этому утверждению противоречат, особенно с учётом неминуемого, на мой взгляд, роста цены газа и, соответственно, тарифов ЖКХ и такого же неминуемого роста курса доллара во 2-м полугодии. Так что, думаю, даже офиц. цифры инфляции за год будут выше 10%, а тем более реальные (надеюсь, несмотря на угрозы, НБУ всё же не сделает ставку 20+%). Безусловно, это не главные, и, тем более, не единственные причины ослабления гривни, просто какие-то штрихи к общей картине.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 чер, 2018 10:08, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Я тут жаловался, что в апреле был сильный провал в рознице, у людей мало гривны. Но в июне просто начался праздник жизни какой-то, все звонят, что-то просят, заказывают. Мутулю с раннего утра до вечера без перерыва.
Простите, я правильно помню, что у Вас что-то вроде электроосветительных приборов?
І ще кілька слів. З 29 травня НБУ викупив приблизно 30 млн, а декларував по 10 млн щодня. Я якось приводив дані обсягів МБ по місячно цього року і показував, що не ОВДП дали притік валюти а експорт і цей ріст був штучний (також пояснював). А зараз «рекорди» закінчилися і НБУ змушений вичавлювати готівку, що яскраво бачимо в ці дні Колись ми тут детально розбирали механізм і головні фактори сезонності. Що маємо зараз. Маємо три серйозні відмінності: дочасний віджим експортної виручки в лютому-березні; проблеми з експортом металургії, що дуже важливо літом; значна трудова міграція, яка особливо значна зараз в сезон (будівництво, ремонти, с/г роботи) і тепер ми маємо там 6-8 млн найдієздатнішого активного населення. З двома першими чинниками, надіюся, все зрозуміло. «Заробітчанство» переважна більшість вважає добром для курсу, а я вважаю серйозним злом, адже це відтік робочої сили, що значно впливає на виробництво тут, зменшуючи його ще більше, що формує диру в бюджеті, також, це значно зменшує споживання і внутрішній ринок, адже ті 6-8 млн щось тай з’їли, випили, викурили, купили б одягу, пального і тд. Отже, економіка сушиться відтоком і падіння споживання імпорту компенсується падінням споживання внутрішнього продукту і значним зменшенням податкового і акцизного наповнення бюджету. А падіння ВВП показати «успішним реформаторам» не можна, тому будуть малювати і курсова різниця для цифри «вогулє» дуже важлива (адже в штуках, тоннах рахувати забули, все видають в «красивій»). Я щиро надіявся, що цього року відбудуться зміни і це зможе кардинально вплинути на загальну картину. Але нічого не сталося. Педрорукиножниці носиться країною, і під прикриттям відкриття об’єктів (доречі, родом у Львові, який також «відкрив» не працює до цього часу) міняє представників президентської вертикалі, максимально мобілізуючи адмінресурс. Вінницький вундеркінд наслідує старшого товариша і викрикує «не приймете - звільнюся» (правда, це таки краще і професійніше ніж «куля влоб»(с)). Ще цікавинок: знову піднялася тема євроблях і виглядає, що найближчим часом таки щось приймуть і власників цих чудо засобів пересування заставлять заплатити в бюджет. Перед виборами це дуже небезпечний і не популярний крок, але якщо на нього йдуть, значить валюта дуже потрібна. Хто знає, з чого новий майдан може початися... 2 на дороги повиставляли вагові комплекси. Під прикриттям турботи про дороги почали створювати проблеми, мягко кажучи, для логістики с/г продукції. Селяни дуже незадоволені, навіть рівня Вадатурських. Хто зна, хто і для чого це робить, але якщо раптом не домовляться і перегнуть палку, експортери намбер ван можуть сюрприз підсунути найближчим часом. Економіка, навіть така як у нас – складний живий організм і грубе профансько-популістське втручання призводить до не меншої біди ніж дочасно стимульовані роди. Таки я сильно сумніваюся в нижче 26 цього літа, якщо сьогодні продовжимо рости, то і нижче 26,3 буде сумнівним.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А чому саме сьогодні є таким показовим? Магія числа 20 чи щось інше? Рівень то зрозумілий, але прив'язка до дати ні, хоч би яка подія була на календарі... І які події до кінця липня ще відбудуться? Чого можна чекати?
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