1 ростемо надто довго, всі рукотворні рости для заробітку обраних та наближених тривали не більше 3-4 днів
2 сьогодні ріст могли стримати: збільшена пропозиція, характерна для вівторка-середи; вчорашнє ай-ай-ай від регулятора, але не спрацювало нічого. Отже, або експортери притримують (адже передвиборча гонка в розпалі), або пропозиції критично мало через описані в попередніх дописах причини
3 не стримали росту і можливі продажі валюти (купівля грн) для податків
Крім того, сьогодні всі кишенькові банки різних розмірів, а особливо класу пумб, гребуть готівку через каси. Це також знак.
Думаю, написав більше ніж достатньо.