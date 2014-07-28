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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:33

  kreuz написав:А чому саме сьогодні є таким показовим? Магія числа 20 чи щось інше? Рівень то зрозумілий, але прив'язка до дати ні, хоч би яка подія була на календарі... І які події до кінця липня ще відбудуться? Чого можна чекати?

1 ростемо надто довго, всі рукотворні рости для заробітку обраних та наближених тривали не більше 3-4 днів
2 сьогодні ріст могли стримати: збільшена пропозиція, характерна для вівторка-середи; вчорашнє ай-ай-ай від регулятора, але не спрацювало нічого. Отже, або експортери притримують (адже передвиборча гонка в розпалі), або пропозиції критично мало через описані в попередніх дописах причини
3 не стримали росту і можливі продажі валюти (купівля грн) для податків
Крім того, сьогодні всі кишенькові банки різних розмірів, а особливо класу пумб, гребуть готівку через каси. Це також знак.
Думаю, написав більше ніж достатньо.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:38

  orest написав:
  kreuz написав:А чому саме сьогодні є таким показовим? Магія числа 20 чи щось інше? Рівень то зрозумілий, але прив'язка до дати ні, хоч би яка подія була на календарі... І які події до кінця липня ще відбудуться? Чого можна чекати?

1 ростемо надто довго, всі рукотворні рости для заробітку обраних та наближених тривали не більше 3-4 днів
2 сьогодні ріст могли стримати: збільшена пропозиція, характерна для вівторка-середи; вчорашнє ай-ай-ай від регулятора, але не спрацювало нічого. Отже, або експортери притримують (адже передвиборча гонка в розпалі), або пропозиції критично мало через описані в попередніх дописах причини
3 не стримали росту і можливі продажі валюти (купівля грн) для податків
Крім того, сьогодні всі кишенькові банки різних розмірів, а особливо класу пумб, гребуть готівку через каси. Це також знак.
Думаю, написав більше ніж достатньо.



по ПУМБу
неделю назад у них были пустые кассы (с трудом, как клиенту, поменяли сотку), вчера поменял около 3к без проблем, сказали с улыбкой "если надо поменяем сколько принесете" ...вопрос: откуда столько гривны?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:57

prodigy
возможно у дтэка или метинвеста скоро выплата по еврооблигациям
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:09

prodigy

по ПУМБу
неделю назад у них были пустые кассы (с трудом, как клиенту, поменяли сотку), вчера поменял около 3к без проблем, сказали с улыбкой "если надо поменяем сколько принесете" ...вопрос: откуда столько гривны?

Если неделю назад. то гривна была, и много.Сливали, в юнексе приём был ограничен, рядом пумб забрал всё.маладцы, курс был пониже...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

По курсу...Утверждать что то воздержусь, т к нужно пройти календарный период бывших низовых пиков.Также какая то определённость с мвф должна настать.Тогда можно будет что то определённо думать.Сейчас десятки факторов имеют мизерное значение, они перекрываются стратегией нбу. кот мы до конца не понимаем.Возможно и нбу сами её до конца не выстроили.Сейчас можно предположить одно - если и будет прострел вниз, то не на долго и не глубоко.Время сокращается и девальвационные факторы нарастают.Валютной осени БЫТЬ.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:09

  ЛАД написав:
  Очкарик написав:
..........
- по 26,35-26,45 покупать уже не буду. Лучше уже взять товар на осень.

Смотря что и если что-то нужно. :)
Или Вы имеете ввиду товар для работы, а не для личного потребления?


Для работы, конечно.
Freeze

У нас активность не такая сильная, но минимум вдвое больше, чем в мае.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 953954955956
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