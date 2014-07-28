Да. Весьма вероятно и это влияет. Действительно очень много отдыхающих, вливают свежую деньгу, привезенную из других регионов, затем ручеек денег разливается в местные сосуды торговли, потом только опять разливается по всей стране.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29
Да. Весьма вероятно и это влияет. Действительно очень много отдыхающих, вливают свежую деньгу, привезенную из других регионов, затем ручеек денег разливается в местные сосуды торговли, потом только опять разливается по всей стране.
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