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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29

  чик написав:freeze
может фрукта-овощи попёрло всё, у нас уже отдыхающих, как грязи - унитаз сча рулит...


Да. Весьма вероятно и это влияет. Действительно очень много отдыхающих, вливают свежую деньгу, привезенную из других регионов, затем ручеек денег разливается в местные сосуды торговли, потом только опять разливается по всей стране.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

если бы не выборы в марте 2019, то 24.5 по любому. Так как прошлом году.

гастабайтеры даете $30лярдов?

есть 18-20млн человек, которые работают, например, клубнику выращивают, не важно что. Если все поменяют по $10к на гривну, то будет прибыль 200рядов. (20 000 000 * $10 000 = $200 лярдов). Здесь конечно рефляция будет сумасшедшая. (я так думаю)

если бы знать, что до НГ будет 27-28, то вообще хорошо будет.

PS: можно масштабироватся: Египед, Турция 20% ОВГЗ на 1 день.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30

  proftpd66 написав:если бы не выборы в марте 2019, то 24.5 по любому. Так как прошлом году.

гастабайтеры даете $30лярдов?

есть 18-20млн человек, которые работают, например, клубнику выращивают, не важно что. Если все поменяют по $10к на гривну, то будет прибыль 200рядов. (20 000 000 * $10 000 = $200 лярдов). Здесь конечно рефляция будет сумасшедшая. (я так думаю)

если бы знать, что до НГ будет 27-28, то вообще хорошо будет.

PS: можно масштабироватся: Египед, Турция 20% ОВГЗ на 1 день.


В пршлом году было не 245, а 235. не путай.А чья прибыль 200ярдов.Тем более что клубнику выращивают 20 млн человек и ещё собирают 30 млн человек.и все они по 10к$ поменяют, то прибыль будет не 200, а 500 ярдов.Так чья это прибыль, т е они все отдадут всю клубнику государству что ли.Не думаю, они пока выращивают то жрут потихоньку, и жрут те кто собирает.Т о прибыль падает, фигово, нужно чтобы прибыль росла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

клубника для примера
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:55

Тут предлагают заробитчанам просто отдать свою валюту "в государство"? Или что?

Даже если заробитчане и поменяют всю свою валюту, то за вырученную гривну они купят айфон, телек, ноут, лекарства, и т.д. - и эта гривня пойдёт на откуп барыгами валюты обратно (чтоб рассчитаться с импортерами). Т.е. валюта приехала, валюта сдалась, потом валюта откупилась, и валюта обратно ушла в оплату импорта. Нет положительного сальдо

Чтоб предложенная автором выше схема сработала, нужно чтобы заробитчане сдали валюту и забыли про неё.

Есть конечно вариант, что заробитчане на выменянную гривну купят только украинские товары, и валюта таким образом не вернётся заграницу. Но что-то мне не верится, что украинское производство может покрыть все запросы людей.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Айфон не будет стоять 10к. Телефон лучше айфона, есть китайский, стоит $220-370
(за 220 лучше чем тот что за 370)

Значит надо доверие к банкам, банковская тайна или чтобы можно оформить ОВГЗ быстро и без гемороя.

200 лярдов, это для примера, если вытянут 20-30лярдов, то это вообще кайф высшей степени :mrgreen: :mrgreen:
proftpd66
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