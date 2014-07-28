Да. Весьма вероятно и это влияет. Действительно очень много отдыхающих, вливают свежую деньгу, привезенную из других регионов, затем ручеек денег разливается в местные сосуды торговли, потом только опять разливается по всей стране.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:29
Да. Весьма вероятно и это влияет. Действительно очень много отдыхающих, вливают свежую деньгу, привезенную из других регионов, затем ручеек денег разливается в местные сосуды торговли, потом только опять разливается по всей стране.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
если бы не выборы в марте 2019, то 24.5 по любому. Так как прошлом году.
гастабайтеры даете $30лярдов?
есть 18-20млн человек, которые работают, например, клубнику выращивают, не важно что. Если все поменяют по $10к на гривну, то будет прибыль 200рядов. (20 000 000 * $10 000 = $200 лярдов). Здесь конечно рефляция будет сумасшедшая. (я так думаю)
если бы знать, что до НГ будет 27-28, то вообще хорошо будет.
PS: можно масштабироватся: Египед, Турция 20% ОВГЗ на 1 день.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:30
В пршлом году было не 245, а 235. не путай.А чья прибыль 200ярдов.Тем более что клубнику выращивают 20 млн человек и ещё собирают 30 млн человек.и все они по 10к$ поменяют, то прибыль будет не 200, а 500 ярдов.Так чья это прибыль, т е они все отдадут всю клубнику государству что ли.Не думаю, они пока выращивают то жрут потихоньку, и жрут те кто собирает.Т о прибыль падает, фигово, нужно чтобы прибыль росла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
клубника для примера
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:55
Тут предлагают заробитчанам просто отдать свою валюту "в государство"? Или что?
Даже если заробитчане и поменяют всю свою валюту, то за вырученную гривну они купят айфон, телек, ноут, лекарства, и т.д. - и эта гривня пойдёт на откуп барыгами валюты обратно (чтоб рассчитаться с импортерами). Т.е. валюта приехала, валюта сдалась, потом валюта откупилась, и валюта обратно ушла в оплату импорта. Нет положительного сальдо
Чтоб предложенная автором выше схема сработала, нужно чтобы заробитчане сдали валюту и забыли про неё.
Есть конечно вариант, что заробитчане на выменянную гривну купят только украинские товары, и валюта таким образом не вернётся заграницу. Но что-то мне не верится, что украинское производство может покрыть все запросы людей.
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Айфон не будет стоять 10к. Телефон лучше айфона, есть китайский, стоит $220-370
(за 220 лучше чем тот что за 370)
Значит надо доверие к банкам, банковская тайна или чтобы можно оформить ОВГЗ быстро и без гемороя.
200 лярдов, это для примера, если вытянут 20-30лярдов, то это вообще кайф высшей степени
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