Додано: Чет 21 чер, 2018 17:12

Очкарик написав: Очкарик написав: Я засветил свое вИдение: Продажи бакса ниже 26,3 не вижу. Коррекция, конечно будет, но именно коррекция - не более. Мне самому не нравится монотонная функция курса. Я засветил свое вИдение: Продажи бакса ниже 26,3 не вижу. Коррекция, конечно будет, но именно коррекция - не более. Мне самому не нравится монотонная функция курса.



Ну вот и коррекция.

Возможно придется покупать шляпу - все свои я уже съел Ну вот и коррекция.Возможно придется покупать шляпу - все свои я уже съел

ДС напысал, что в Днепре уже продают 26,24.Вспомнил, что не только ты, но и Вкладчик1234 и ещё многие шипко близко к сердцу восприняли рывок доллара.И цифру даже 26,30 изобрели.Ну это ничего, в принципе теоретически всё могло быть и не ошибается только тот кто молчит как рыба об лёдНо ты видел, что я спокойно и уверенно в отскоке прошёл это "страшное" времяДавай глубже теперь задумаемся. а что из этого следует...А то, что если нада. то завтра на столько же опустят как сёдня за день и будет 26, 0000000 опять.Т е тут важней знать. что у них в планах.А это как говорил зависит от мвф, подробно опять не буду.