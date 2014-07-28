Vitl
Харьков 26,18/26,25. но это курсы дневные, к вечеру подросли до 26,18-22/26,25-27. Гагарин к вечеру (в 15.13) приподнялся 26,22/26,30. Роза ночные курсы нарисовала 26,18/26,23. Посмотрим, что выставят с утра. Понравилось предположение Сибарита
- https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4391642#p4391642
. Возможно, он прав.
В ЗВР, ради точности, кредиты не только МВФ-овские, но отдавать их, к сожалению, тоже надо.
Денег-то хватит, но ненадолго, а потом в закромах мыши сдохнут. Кстати, Гройсман сегодня назвал цифру - надо отдать 33 млрд. за 5 лет. На такое наших ЗВР и доходов в ближайшем будущем точно не хватит.
Ну и правильно напомнил twin
о подзабытых курсах, заложенных в бюджет - чтобы их выполнить пора начинать расти (и достаточно быстро). В противном случае придётся проводить секвестр бюджета, и достаточно жёсткий. Это требование уже и МВФ выдвигает. Процедура весьма болезненная, тем более в предвыборный год.
Как мне кажется, в этом году слишком увлеклись укреплением гривни и малость переборщили. Совсем не обязательно было делать из неё мирового рекордсмена по укреплению к доллару - может выйти боком.
И это при том, что чуть ли не все валюты к доллару в этом году падают - начиная от евро с юанем и заканчивая форинтом, чешской кроной, турецкой лирой и шекелем.
Возможно, не прав, но большого оптимизма не испытываю.
Ну и для сравнения - МВФ принял решение о выделении кредита для Аргентины в размере 50 млрд. долл.
. Причём, 15 млрд. сразу, остальные 35 по результатам пересмотра. При этом разрешено часть кредита использовать для поддержки бюджета (кажется, чуть ли не 50% - точно не помню, а ссылку лень искать). Нам это запрещено.
Так что, была бы у меня свободная гривня, с откупом не тянул бы.