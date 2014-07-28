"Обобщая выполнения государственного бюджета в первом квартале текущего года, Пацкан отметил, что основным является невыполнение на 65,9 млрд грн, или 22,5% плана поступлений в общий фонд, что увеличивает риски неосуществления в полном объеме расходов государственного бюджета", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Счетная палата подала Верховной Раде заключение о состоянии выполнения закона о государственном бюджете на 2018 год в первом квартале.



Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, недополучения запланированных поступлений общего фонда государственного бюджета более чем на 15% обязывало правительство, согласно статьям 52 и 54 Бюджетного кодекса, инициировать внесение изменений в закон „О Государственном бюджете Украины на 2018 год" для сбалансирования расходов и доходов государственного бюджета.



.... Однако основным фактором стало неосуществление запланированного размещения облигаций внешнего государственного займа на 56 млрд гривень", - подчеркнул Пацкан.



Как следствие, продолжил он, план расходов общего фонда в первом квартале не выполнен на 22 млрд грн, или 9,8%.



Привлекает внимание и увеличение вдвое, по сравнению с первым кварталом 2017 года, выплат на погашение и обслуживание обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, которые составили 89,2 млрд грн, или треть расходов государственного бюджета, подчеркнул Пацкан.