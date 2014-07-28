Смолий уже заявил, что ЗВР нам аж до 2020г. хватит и без всяких МВФ.
Такие заявления поступают всегда в тот момент, когда транш от мвф становится призрачным.А когда транш вырисовывается, то всё переворачивается в подвиг для Отечества и добытие сокровенных средств.За это я и ненавижу тех. кто это манипулирует в наших головах, говоря проще - обманывает нас.Хватит и без мвф - ха, ха, так там и так большей частью деньги мвф
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Харьков 26,18/26,25. но это курсы дневные, к вечеру подросли до 26,18-22/26,25-27. Гагарин к вечеру (в 15.13) приподнялся 26,22/26,30. Роза ночные курсы нарисовала 26,18/26,23. Посмотрим, что выставят с утра. Понравилось предположение Сибарита - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4391642#p4391642. Возможно, он прав.
В ЗВР, ради точности, кредиты не только МВФ-овские, но отдавать их, к сожалению, тоже надо. Денег-то хватит, но ненадолго, а потом в закромах мыши сдохнут. Кстати, Гройсман сегодня назвал цифру - надо отдать 33 млрд. за 5 лет. На такое наших ЗВР и доходов в ближайшем будущем точно не хватит.
Ну и правильно напомнил twin о подзабытых курсах, заложенных в бюджет - чтобы их выполнить пора начинать расти (и достаточно быстро). В противном случае придётся проводить секвестр бюджета, и достаточно жёсткий. Это требование уже и МВФ выдвигает. Процедура весьма болезненная, тем более в предвыборный год.
Как мне кажется, в этом году слишком увлеклись укреплением гривни и малость переборщили. Совсем не обязательно было делать из неё мирового рекордсмена по укреплению к доллару - может выйти боком. И это при том, что чуть ли не все валюты к доллару в этом году падают - начиная от евро с юанем и заканчивая форинтом, чешской кроной, турецкой лирой и шекелем. Возможно, не прав, но большого оптимизма не испытываю.
Ну и для сравнения - МВФ принял решение о выделении кредита для Аргентины в размере 50 млрд. долл.. Причём, 15 млрд. сразу, остальные 35 по результатам пересмотра. При этом разрешено часть кредита использовать для поддержки бюджета (кажется, чуть ли не 50% - точно не помню, а ссылку лень искать). Нам это запрещено.
Так что, была бы у меня свободная гривня, с откупом не тянул бы.
Кстати, о бюджете Счётная палата уже прокукарекала:
"Обобщая выполнения государственного бюджета в первом квартале текущего года, Пацкан отметил, что основным является невыполнение на 65,9 млрд грн, или 22,5% плана поступлений в общий фонд, что увеличивает риски неосуществления в полном объеме расходов государственного бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Счетная палата подала Верховной Раде заключение о состоянии выполнения закона о государственном бюджете на 2018 год в первом квартале.
Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, недополучения запланированных поступлений общего фонда государственного бюджета более чем на 15% обязывало правительство, согласно статьям 52 и 54 Бюджетного кодекса, инициировать внесение изменений в закон „О Государственном бюджете Украины на 2018 год" для сбалансирования расходов и доходов государственного бюджета.
.... Однако основным фактором стало неосуществление запланированного размещения облигаций внешнего государственного займа на 56 млрд гривень", - подчеркнул Пацкан.
Как следствие, продолжил он, план расходов общего фонда в первом квартале не выполнен на 22 млрд грн, или 9,8%.
Привлекает внимание и увеличение вдвое, по сравнению с первым кварталом 2017 года, выплат на погашение и обслуживание обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, которые составили 89,2 млрд грн, или треть расходов государственного бюджета, подчеркнул Пацкан.
"Еврокомиссия призывает лидеров Украины сделать решительные шаги в направлении разукрупнения газотранспортной системы. Больше невозможно терять время, если Украина стремится сохранить динамику реформ на рынке природного газа и подтвердить свою надежность во внедрении энергетических правил ЕС" ......... Еврокомиссия подчеркивает, что уже в ближайшее время - до июля 2018 г. - необходимо внести в Верховную Раду законодательный пакет по вопросу разукрупнения "Нафтогаза". ......... "Этот пакет документов должен состоять из необходимых законодательных изменений, условий обязательного конкурса для определения иностранного партнера-оператора газотранспортной системы и детального плана постепенной передачи прав и обязательств газотранспортного оператора в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ)"
При этом
...норвежская адвокатская компания Wikborg, Rein & Co, отвечающая за сопровождение НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", рекомендует украинской компании не выполнять план разделения (анбандлинга).
Очкарик написав:ЦифрАвая по сравнению с реальной ИкАномикой нервно курит в короидоре. Я, опять же ИМХО, думаю, что в нашей обстановке надо вкладывать в реальный сектор, но очень коротко. Риски, при понимании и, что более важно, чутье, в своём секторе меньше, а профиты больше. Но тут Фриз может больше, а Улан должен быть успешнее. Может потому их и мало слышно... Ну то таке ..
Привет! В моём мире существенный девал не наступает вплоть до выборов президента, а то и парламента. Только гайки закручиваются. Поэтому я продолжаю инвестировать в аренду оборудования аж до ноября 2018 с прицелом выйти в валюту в сентябре 2019. Причем одновременно с выходом в валюту хочу взять ипотеку с целью закрыть ее сразу после девала.
airmax78 написав: Ну, на самом деле до 27.06 - как все налоги оплатят - если курс вниз не скорректируется - буду покупать по тому, который будет.
Добрый день! А давайте поразбираемся в этой теме с налогами. А то у меня есть обоснованные консерны. Прибыль платим поквартально до 10дня после подачи декларации т.е. до 50дня после конца квартала. Соответственно, платеж может быть в мае, следующий аж в августе. НДС весь на предоплате, платить нужно заранее, до регистрации налоговой накладной. Может придти возмещение по НДСу к 26му числу любого месяца, но т.к. оно приходит экспортерам, валюту на это возмещение они не купят. Могут завести меньше валюты в последующую неделю. Другими словами, ДО даты максимального срока уплаты налога на прибыль курс может просесть, и ПОСЛЕ возмещения НДС тоже. Зачем ждать роста после 27го?
Востаннє редагувалось ulanusa1 в П'ят 22 чер, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.