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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:05
В Харькове ниже 26,20 пока нет. И то не уверен. Точно есть продажа 26,22-24.
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ЛАД
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56
proftpd66 написав: Vitl написав:proftpd66
ну всё, протрезвел...теперь в адекват или...побаловались малёха и хватит
чем Вам не нравится такой вариант?
Всё нормально, только ближе к жизни пиши.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57
ЛАД написав:
В Харькове ниже 26,20 пока нет. И то не уверен. Точно есть продажа 26,22-24.
А как иначе.После всплеска продают по том. что нагребали.А вот покупка опять опустилась в диапазон 26 - 26,1.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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