Додано: Суб 23 чер, 2018 16:17

Какой-то грустный отчет о встрече с будущим кандидатом в Президенты Вакарчуком.Был сегодня на встрече одесских бизнесменов с Вакарчуком. Уже давно прошел слух, что Вакарчук хочет идти в политику, в президенты и всё такое. Его речь и ответы на вопросы были посвящены тому, как сделать Украину лучше.За два часа он умудрился почти ничего не сказать конкретного. Я даже не понял он либерал или социалист. Было очень много воды про то, как все хорошие люди должны собраться и сделать великое дело — (у̶б̶и̶т̶ь̶ ̶в̶с̶е̶х̶ ̶п̶л̶о̶х̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶) изменить Украину. И что всё зависит только от нас самих и бла-бла-бла. А как всё надо сделать? А сделать надо всё хорошо и правильно. Я чуть не умер со скуки в конце.Так же он признал, что за последние 3-4 года «движения к реформам» было больше, чем во все предыдущие годы.Из конкретных заявлений было заявление, что главная реформа, в которой нуждается страна — верховенство права. Он признал, что допускает своё участие выборах президента — «Я очень не хочу, но все варианты на столе».Всё это очень грустно. Но в целом чувак он позитивный. И, конечно, между ним и Тимошенко, Гриценко, всякими там Ляшко, Бойками и Мураевыми я не задумываюсь выберу его.