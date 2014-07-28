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Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:05
В Харькове ниже 26,20 пока нет. И то не уверен. Точно есть продажа 26,22-24.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56
Всё нормально, только ближе к жизни пиши.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57
А как иначе.После всплеска продают по том. что нагребали.А вот покупка опять опустилась в диапазон 26 - 26,1.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:36
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47
Та да.Разброс в неск копеек ничего не меняет.а смысл остаётся именно таким как я написал - после всплеска вверх, распродают по(ну пусть будет примерно по)курсу недавнего набора. лишь бы в безубыток вернуть гривнемассу.так всегда было.ну и конечно в зависимости от текучки запускаются местные драйверы, например Гагарину не несут, он поднял бид.Тем более что завтра курс ещё более упорядочится.Я больше ориентируюсь по банкам, там выше 26.10 не видел, завтра и столько не дадут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:29
Это верно, если набрались слишком много доллара. При равновесной торговле это требование не обязательно, можно продавать и дешевле.
Сегодня Харьков 26,15-17/26,21-24, самое узкое 26,17/26,21.
На банки практически не смотрю - слишком большие спреды.
Наше счастье, что есть обменки - когда вижу курсы обмена в Европе ... Слов нет, одни выражения.
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:17
Какой-то грустный отчет о встрече с будущим кандидатом в Президенты Вакарчуком.
Был сегодня на встрече одесских бизнесменов с Вакарчуком. Уже давно прошел слух, что Вакарчук хочет идти в политику, в президенты и всё такое. Его речь и ответы на вопросы были посвящены тому, как сделать Украину лучше.
За два часа он умудрился почти ничего не сказать конкретного. Я даже не понял он либерал или социалист. Было очень много воды про то, как все хорошие люди должны собраться и сделать великое дело — (у̶б̶и̶т̶ь̶ ̶в̶с̶е̶х̶ ̶п̶л̶о̶х̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶) изменить Украину. И что всё зависит только от нас самих и бла-бла-бла. А как всё надо сделать? А сделать надо всё хорошо и правильно. Я чуть не умер со скуки в конце.
Так же он признал, что за последние 3-4 года «движения к реформам» было больше, чем во все предыдущие годы.
Из конкретных заявлений было заявление, что главная реформа, в которой нуждается страна — верховенство права. Он признал, что допускает своё участие выборах президента — «Я очень не хочу, но все варианты на столе».
Всё это очень грустно. Но в целом чувак он позитивный. И, конечно, между ним и Тимошенко, Гриценко, всякими там Ляшко, Бойками и Мураевыми я не задумываюсь выберу его.
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:51
С политической точки зрения, это даже не "говорящая голова", а просто красивый картонный манекен.
Какая у него команда? Какой план действий?
А с учётом того, кто его продвигает... то вообще интерес к нему падает.
Вот у Зеленского неплохая программа (как подобная альтернатива)
Можно ещё за Ореста Лютого или Майкла Щура проголосовать
Всё IMHO
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