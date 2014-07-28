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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:03

  ЛАД написав:freeze
Вывод резко противоречит тексту Вашего сообщения. :(


Не, то не мой вывод, то вывод того, кто слушал Вакарчука.

В первом туре буду скорее всего голосовать за Гриценко или Зеленского, если тот пойдет.
Может американские друзья подбросят какую-нибудь новую, абсолютно новую кандидатуру. Обязательно рассмотрю их новый вариант. Вот три варианта моего голосования в первом туре. Вакарчук для меня в первом туре уже отпал.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:28

freeze
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком. Разве что одному из них наши американские друзья подбросят приличную программу (что вряд ли) и подберут команду (более реально).
Гриценко никак не пойму.
Новых лиц, похоже, не будет - уже надо было бы начинать, за месяц такое не раскрутишь.
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:34

  ЛАД написав:freeze
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком. Разве что одному из них наши американские друзья подбросят приличную программу (что вряд ли) и подберут команду (более реально).
Гриценко никак не пойму.
Новых лиц, похоже, не будет - уже надо было бы начинать, за месяц такое не раскрутишь.
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.

Мда занавес.. Есть надежда что украинцы за 4 года на практике посмотрели и поумнели, но после слышать такое "предпочту Порошенко" :evil:
в принципе мне уже гдето пофиг на население Украины, жаль только тех кто жизнь отдал низачто получается.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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