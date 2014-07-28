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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 23 чер, 2018 19:03
ЛАД написав:freeze
Вывод резко противоречит тексту Вашего сообщения.
Не, то не мой вывод, то вывод того, кто слушал Вакарчука.
В первом туре буду скорее всего голосовать за Гриценко или Зеленского, если тот пойдет.
Может американские друзья подбросят какую-нибудь новую, абсолютно новую кандидатуру. Обязательно рассмотрю их новый вариант. Вот три варианта моего голосования в первом туре. Вакарчук для меня в первом туре уже отпал.
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freeze
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Додано: Суб 23 чер, 2018 23:28
freeze
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком. Разве что одному из них наши американские друзья подбросят приличную программу (что вряд ли) и подберут команду (более реально).
Гриценко никак не пойму.
Новых лиц, похоже, не будет - уже надо было бы начинать, за месяц такое не раскрутишь.
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 чер, 2018 00:34
ЛАД написав:freeze
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком. Разве что одному из них наши американские друзья подбросят приличную программу (что вряд ли) и подберут команду (более реально).
Гриценко никак не пойму.
Новых лиц, похоже, не будет - уже надо было бы начинать, за месяц такое не раскрутишь.
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.
Мда занавес.. Есть надежда что украинцы за 4 года на практике посмотрели и поумнели, но после слышать такое "предпочту Порошенко"
в принципе мне уже гдето пофиг на население Украины, жаль только тех кто жизнь отдал низачто получается.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Нед 24 чер, 2018 08:22
ЛАД написав:
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком.
Так вроде чуть раньше кто-то скинул видео с программой Зеленского. В принципе живо, свежо.
ЛАД написав:
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.
Я бы законодательно ограничил на переходный период возможность выдвигаться всем кто ранее был Президентом. Старых правителей не должно быть у власти. Тебе давали пять лет жизни каждого жителя страны, всё хорошее ты смог отдать, затем спасибо и до свидания. Это как вы делаете сок из апельсина - сначала сок идет качественный и обильный, а в конце с трудом капает как при аденоме простаты.
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freeze
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Додано: Нед 24 чер, 2018 08:58
ребе Нок написав: ЛАД написав:freeze
Зеленский вряд ли. Думаю, послушав его, придёте к тому же выводу, что с Вакарчуком. Разве что одному из них наши американские друзья подбросят приличную программу (что вряд ли) и подберут команду (более реально).
Гриценко никак не пойму.
Новых лиц, похоже, не будет - уже надо было бы начинать, за месяц такое не раскрутишь.
Из старых, пожалуй, предпочту Порошенко.
Мда занавес.. Есть надежда что украинцы за 4 года на практике посмотрели и поумнели, но после слышать такое "предпочту Порошенко"
в принципе мне уже гдето пофиг на население Украины, жаль только тех кто жизнь отдал низачто получается.
Мне тоже уже абсолютно по фиг кого выберет население, чтобы население нажралось дерьма по самые уши я бы предложил:
президентом- Татьяну Черновол
премьер-министром- козака Гаврилюка
министром МВД- Парасюка, уже очень хочется посмотреть, как он лично всех несогласных запинает ногами. Если население таких "героев" выбрало в депутаты, значит население того стоит.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:01
ребе Нок
Кто лучше? Кого предпочтёте Вы?
"Перемен, мы ждём перемен!". Песня была хорошая, но пока что все перемены только ухудшали (или, как минимум, не изменяли) ситуацию. freeze
Возможно, Вы правы насчёт старых правителей, но есть риск, что новые будут хуже. При Порохе хоть что-то хоть потихоньку делается, что будет делать новый - хтозна. Республика у нас парламентско-президентская, от парламента немало зависит. Но не вижу в ближайшем будущем вероятности получить прогрессивный парламент, заботящийся о государстве больше, чем о личном кармане.Дядюшка Скрудж
Интересное предложение.
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ЛАД
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:09
ЛАД написав:
но есть риск, что новые будут хуже
Боязнь перемен. Это то, что испортило мою жизнь. Я не принимал в нужные моменты правильные и смелые решения, выбирая в пользу мнимой средненькой стабильности. Теперь я понял, что боязнь перемен - это ужасно. Только поздновато понял, жизнь второй раз не проживешь.
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freeze
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:37
ЛАД написав:
Возможно, Вы правы насчёт старых правителей, но есть риск, что новые будут хуже. При Порохе хоть что-то хоть потихоньку делается, что будет делать новый - хтозна. Республика у нас парламентско-президентская, от парламента немало зависит. Но не вижу в ближайшем будущем вероятности получить прогрессивный парламент, заботящийся о государстве больше, чем о личном кармане
Напрасно Вы ведетесь на дорожные знаки, сельские амбулатории и садики открытые Порошенко- это не уровень президента. Все остальное мишура и пыль в глаза. Украина- страна с хуторянской ментальностью, поэтому тут никогда не будет прогресса. Страной должен править город, а не село, посмотрите на парламент- худший парламент за всю историю Украины.
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Дядюшка Скрудж
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