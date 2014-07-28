Додано: Нед 24 чер, 2018 11:22

freeze написав: ЛАД написав: но есть риск, что новые будут хуже но есть риск, что новые будут хуже



Боязнь перемен. Это то, что испортило мою жизнь. Я не принимал в нужные моменты правильные и смелые решения, выбирая в пользу мнимой средненькой стабильности. Теперь я понял, что боязнь перемен - это ужасно. Только поздновато понял, жизнь второй раз не проживешь. Боязнь перемен. Это то, что испортило мою жизнь. Я не принимал в нужные моменты правильные и смелые решения, выбирая в пользу мнимой средненькой стабильности. Теперь я понял, что боязнь перемен - это ужасно. Только поздновато понял, жизнь второй раз не проживешь.

Это цитата или Вы о себе?Не помню, чьё высказывание и точную формулировку, но что-то в духе - ненормальный тот человек, кто не был революционером в 20 лет и не стал консерватором в 50. (К сожалению, не знаю Ваш возраст.+ часто цитируемое китайское пожелание: "Чтоб ты жил в эпоху перемен!"Перемены нужны, но желательно хоть немного обоснованные и прогнозируемые, а не ради процесса. Бывают, правда, вынужденные.На "дорожные знаки, сельские амбулатории и садики" не ориентируюсь. Говорю о том же антикорр. суде, о выравнивании цен на газ, эл.-энергию для населения и юрлиц (несмотря на многие отриц. и неотработанные моменты) и т.п. О парламенте я, кстати, в предыдущем посте тоже написал - очень грустный момент.