Додано: Нед 24 чер, 2018 13:01

Я уже говорил что после коррупционных скандалов, в цивилизованной стране, порошенко сам должен был подать в отставку. Если он этого не сделал то срочно должна была собраться Рада и снимать порошенко с должности, причем фракция БПП чтобы очистить себя должны были громче всех кричать о недопустимости этой коррупции и первыми вносить и голосовать за отставку. Это в цивилизованной стране. Тоесть я не за фамилии а за правильные действия.

Вы все ждете что появится новый хороший кандидат и говорите что его нет, не потому ли так что клан порошенко оккупировал власть и не дают "другим" прорваться.

За эти годы можно уже было и понять - при порошенко невозможны расследования против коррупционеров, расследования убийств на майдане, решение конфликта на востоке и в Крыму, развитие экономики и вообще определение чем Украина будет заниматься в будущем и что останется следующим поколениям кроме долгов разворованных недр и уничтоженных предприятий что создавались на горбу народа.

Надо крутить ситуацию, может так получиться что уже и не ради себя а ради будущих поколений. Может еще и несколько раз ошибиться придется, но порошенко это ошибка уже бывшая. Не бойтесь нового президента его распознаем лишь по плодам их



ДС мне друг, но истина дороже