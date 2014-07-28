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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:59

Вкладчик1234
Всё так.
Но какие-то изменения, пусть крайне медленные и постепенные, всё же происходят. Конечно, темпы и непоследовательность удручают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:01

Я уже говорил что после коррупционных скандалов, в цивилизованной стране, порошенко сам должен был подать в отставку. Если он этого не сделал то срочно должна была собраться Рада и снимать порошенко с должности, причем фракция БПП чтобы очистить себя должны были громче всех кричать о недопустимости этой коррупции и первыми вносить и голосовать за отставку. Это в цивилизованной стране. Тоесть я не за фамилии а за правильные действия.
Вы все ждете что появится новый хороший кандидат и говорите что его нет, не потому ли так что клан порошенко оккупировал власть и не дают "другим" прорваться.
За эти годы можно уже было и понять - при порошенко невозможны расследования против коррупционеров, расследования убийств на майдане, решение конфликта на востоке и в Крыму, развитие экономики и вообще определение чем Украина будет заниматься в будущем и что останется следующим поколениям кроме долгов разворованных недр и уничтоженных предприятий что создавались на горбу народа.
Надо крутить ситуацию, может так получиться что уже и не ради себя а ради будущих поколений. Может еще и несколько раз ошибиться придется, но порошенко это ошибка уже бывшая. Не бойтесь нового президента его распознаем лишь по плодам их
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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