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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:46

ребе Нок
Может еще и несколько раз ошибиться придется, но порошенко это ошибка уже бывшая. Не бойтесь нового президента его распознаем лишь по плодам их

Знаете, мне уже надоело 27 лет ошибаться и "распознавать лишь по плодам их". У меня нет желания и, главное, возможности заниматься этим ещё четверть века (просто не доживу :) ).
Как-то писал уже - за кого-то нового буду голосовать только при наличии у него серьёзной программы (красивые слова и лозунги за программу не считаются).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:22

здрасте, всё выбираете?

напомню свой старый пост в трамвае, который так и остался проигноренным,
ну и так до кучи
bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:26

ЛАД откуда это "мне уже надоело" ? это что игра какая-то я устал завтра доиграю? Есть проблема её надо решать.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:26

  ребе Нок написав:ЛАД откуда это "мне уже надоело" ? это что игра какая-то я устал завтра доиграю? Есть проблема её надо решать.

Простите, если я Вас правильно понял, то игрой предлагаете заниматься именно Вы - менять президентов, авось когда-то попадётся подходящий. Мы не в казино. Проблема перебором президентов не решается. 5 вариантов мы уже перебрали. Сколько ещё?
Может, стоит выбирать нужного (подходяшего) или не ходить на выборы вообще, чтобы не легитимизировать негодного?

bred, не нагнетайте. :)
У нас пока нет военного положения и, думаю, в обозримое время и не будет. Это если без "чёрных лебедей".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:47

ЛАД увы не правильно вы поняли. Я за действия а не фамилии, это путь а не авось, тогда и фамилии будут не так важны.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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