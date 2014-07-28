Может еще и несколько раз ошибиться придется, но порошенко это ошибка уже бывшая. Не бойтесь нового президента его распознаем лишь по плодам их
Знаете, мне уже надоело 27 лет ошибаться и "распознавать лишь по плодам их". У меня нет желания и, главное, возможности заниматься этим ещё четверть века (просто не доживу ). Как-то писал уже - за кого-то нового буду голосовать только при наличии у него серьёзной программы (красивые слова и лозунги за программу не считаются).
ребе Нок написав:ЛАД откуда это "мне уже надоело" ? это что игра какая-то я устал завтра доиграю? Есть проблема её надо решать.
Простите, если я Вас правильно понял, то игрой предлагаете заниматься именно Вы - менять президентов, авось когда-то попадётся подходящий. Мы не в казино. Проблема перебором президентов не решается. 5 вариантов мы уже перебрали. Сколько ещё? Может, стоит выбирать нужного (подходяшего) или не ходить на выборы вообще, чтобы не легитимизировать негодного?
bred, не нагнетайте. У нас пока нет военного положения и, думаю, в обозримое время и не будет. Это если без "чёрных лебедей".