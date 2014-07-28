Может еще и несколько раз ошибиться придется, но порошенко это ошибка уже бывшая. Не бойтесь нового президента его распознаем лишь по плодам их
Знаете, мне уже надоело 27 лет ошибаться и "распознавать лишь по плодам их". У меня нет желания и, главное, возможности заниматься этим ещё четверть века (просто не доживу ). Как-то писал уже - за кого-то нового буду голосовать только при наличии у него серьёзной программы (красивые слова и лозунги за программу не считаются).
ребе Нок написав:ЛАД откуда это "мне уже надоело" ? это что игра какая-то я устал завтра доиграю? Есть проблема её надо решать.
Простите, если я Вас правильно понял, то игрой предлагаете заниматься именно Вы - менять президентов, авось когда-то попадётся подходящий. Мы не в казино. Проблема перебором президентов не решается. 5 вариантов мы уже перебрали. Сколько ещё? Может, стоит выбирать нужного (подходяшего) или не ходить на выборы вообще, чтобы не легитимизировать негодного?
bred, не нагнетайте. У нас пока нет военного положения и, думаю, в обозримое время и не будет. Это если без "чёрных лебедей". P.s. Спасибо за ссылку на передачу с Гордоном. Интересно. Кстати, он поднимает, в частности, те же вопросы, кот. хотел обсудить альяк и за кот. его заклевали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Коллеги, всем привет.Несмотря на выходной, прошу политику и президенство обозначить более менее законченно.Особенно для таких как я, апполитичных.Посоветуйте, за кого свой голос отдать(продать ) и про деньги... На традиционных инструментах особой движухи нет.Доллар за гривну откатился, но умеренно, оставаясь не дорогим но и не дешёвым.Крипта рухнула, но это УЖЕ стало ожидаемым, т к этот инструмент не нашёл широкой поддержки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.