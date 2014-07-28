Vitl написав:

Дядюшка Скрудж написав: Vitl написав: ..............

На традиционных инструментах особой движухи нет.Доллар за гривну откатился, но умеренно, оставаясь не дорогим но и не дешёвым.Крипта рухнула, но это УЖЕ стало ожидаемым, т к этот инструмент не нашёл широкой поддержки. ..............На традиционных инструментах особой движухи нет.Доллар за гривну откатился, но умеренно, оставаясь не дорогим но и не дешёвым.Крипта рухнула, но это УЖЕ стало ожидаемым, т к этот инструмент не нашёл широкой поддержки.

Все серьезные инвесторы над криптой откровенно смеются, считая ее абсолютно бесполезной и бессмысленной выдумкой. Все серьезные инвесторы над криптой откровенно смеются, считая ее абсолютно бесполезной и бессмысленной выдумкой.

Т к тема мне не безразлична, то дам прогноз.Он состоит из массы чужих прогнозов, мною отсортированных и упорядоченных.С конца - серьёзные инвесторы закупаются, а смеются в основном два вида деятелей.1 - неудачники от избытка жёлчи.2 - альтернативные инструментарии, в осн банковский сектор, т к крипта явл главной их угрозой.Но я лично не высказываю предпочтение ни сторонникам ни противникам.Я знаю точно, что на крипте можно заработать.Прогноз простейший - на момент стагнация, спад, низкие котировки.Дату назвать до куда это будет продолжаться не могу . т к не могу этого сделать не только я.Но однозначно, что актив перейдёт в фазу роста.В выиграше будут те, кто имеет возможность финансовую и психологическую переждать(если уже в покупках), и войти в рынок на минимумах.Чтобы не голословить, немного поясню происходящее, из чего следуют мои рассуждения.Смотрим объёмы торгов, они упали в разы.Т е цена находится на таком уровне, что никто не хочет продавать.Продают только вынужденно.А соотв крупный игрок не может набрать достаточную позицию и вынужден давить рынок вниз дальше, чтобы собрать как можно больше.Ну и цель всего этого мероприятия абсолютно понятна - поход на север после набора позиций.Опять же, дабы никто не исказил, утверждаю только то, что как спекулятивный инструмент крипта не ушла ещё со сцены и даст не одно представление.Относительно иных способов её применения, затрагивать это не хочу, там есть нек положительные моменты, но в основном просто пиар.