|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:27
Vitl, спасибо за развёрнутый ответ.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9549
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3032 раз.
- Подякували: 2802 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:28
Vitl написав: Дядюшка Скрудж написав: Vitl написав:
..............
На традиционных инструментах особой движухи нет.Доллар за гривну откатился, но умеренно, оставаясь не дорогим но и не дешёвым.Крипта рухнула, но это УЖЕ стало ожидаемым, т к этот инструмент не нашёл широкой поддержки.
Все серьезные инвесторы над криптой откровенно смеются, считая ее абсолютно бесполезной и бессмысленной выдумкой.
Т к тема мне не безразлична, то дам прогноз.Он состоит из массы чужих прогнозов, мною отсортированных и упорядоченных.С конца - серьёзные инвесторы закупаются, а смеются в основном два вида деятелей.1 - неудачники от избытка жёлчи.2 - альтернативные инструментарии, в осн банковский сектор, т к крипта явл главной их угрозой.Но я лично не высказываю предпочтение ни сторонникам ни противникам.Я знаю точно, что на крипте можно заработать.Прогноз простейший - на момент стагнация, спад, низкие котировки.Дату назвать до куда это будет продолжаться не могу . т к не могу этого сделать не только я.Но однозначно, что актив перейдёт в фазу роста.В выиграше будут те, кто имеет возможность финансовую и психологическую переждать(если уже в покупках), и войти в рынок на минимумах.Чтобы не голословить, немного поясню происходящее, из чего следуют мои рассуждения.Смотрим объёмы торгов, они упали в разы.Т е цена находится на таком уровне, что никто не хочет продавать.Продают только вынужденно.А соотв крупный игрок не может набрать достаточную позицию и вынужден давить рынок вниз дальше, чтобы собрать как можно больше.Ну и цель всего этого мероприятия абсолютно понятна - поход на север после набора позиций.Опять же, дабы никто не исказил, утверждаю только то, что как спекулятивный инструмент крипта не ушла ещё со сцены и даст не одно представление.Относительно иных способов её применения, затрагивать это не хочу, там есть нек положительные моменты, но в основном просто пиар.
Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.
-
Дядюшка Скрудж
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 02.06.18
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:48
freeze написав: ЛАД написав:freeze
Вывод резко противоречит тексту Вашего сообщения.
Не, то не мой вывод, то вывод того, кто слушал Вакарчука.
В первом туре буду скорее всего голосовать за Гриценко или Зеленского, если тот пойдет.
Может американские друзья подбросят какую-нибудь новую, абсолютно новую кандидатуру. Обязательно рассмотрю их новый вариант. Вот три варианта моего голосования в первом туре. Вакарчук для меня в первом туре уже отпал.
до тех пор, пока сохраняется перспектива большой войны, нужен президент с "твердыми орешками" (женщины, артисты, музыканты отпадают сразу)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3657
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:16
Лично я буду голосовать за пороха. Не вижу альтернативы.
Да изменения идут медленно.
Да порох представитель старого олигархата и совдепа.
Да без давления со стороны запада и под угрозой с востока возможно бы ничего не делалось.
Но вспоминая как ющ забился на своей пасеке этот хоть что то делает.
Да и резкие изменения в стране чреваты - коррупционная махина набирала ходу лет 50 и свернуть ее резко в сторону чревато последствиями. Резко крутануть руль на ходу может закончится плачевно. Или вы думаете олигархат не в состоянии порвать страну на удельные княжества если им реально начать яйца щемить?
Тот же коломойский думаете он Украину защищал? Да хрен там - он свои капиталы защищал от пуйла так как думал что с пуйлом будет хуже чем с порохом. Если бы он думал наоборот то и расклад лег бы намного хуже.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3127
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:39
mephala написав:
Лично я буду голосовать за пороха. Не вижу альтернативы.
Да изменения идут медленно.
Да порох представитель старого олигархата и совдепа.
Да без давления со стороны запада и под угрозой с востока возможно бы ничего не делалось.
Но вспоминая как ющ забился на своей пасеке этот хоть что то делает.
Да и резкие изменения в стране чреваты - коррупционная махина набирала ходу лет 50 и свернуть ее резко в сторону чревато последствиями. Резко крутануть руль на ходу может закончится плачевно. Или вы думаете олигархат не в состоянии порвать страну на удельные княжества если им реально начать яйца щемить?
Тот же коломойский думаете он Украину защищал? Да хрен там - он свои капиталы защищал от пуйла так как думал что с пуйлом будет хуже чем с порохом. Если бы он думал наоборот то и расклад лег бы намного хуже.
Полнейший Бред.!!! Это напоминает рассуждения бабушек на лавке.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1239 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:43
сірий
зато твой ответ прямо гения мысли
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3127
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:10
mephala ну да ну да, коррупция нам поможет победить. Какая нах у тебя война, диванная? путин с Трампом договорятся и там решат вопрос Украины. Сегодняшние керманычи лишь слушатели в этом процессе. Отличный показатель их действий как они от имени Украины топили за Клинтон а победил Трамп. И так по большинству важных вопросов - короче команда порошенка бездари и неудачники. А про Коломойского ты не знаешь, он реально был за Украину, его бы в президенты тогда.
ЛАД может и следующий президент будет самый лучший в истории, я же не могу гарантировать и поэтому не вру. Когда система в целом не работает а органы власти нарушают конституцию и закон - граждане обязаны выразить свое недовольство путем отказа во власти этим людям и уже с новых требовать исполнения. Важнее правила а не фамилии. Читал когда то текст из американского школьного учебника про их конституцию и был удивлен очень трепетным отношением к ней американцев. Там гражданин даже обязан не допустить нарушение конституции и оказать сопротивление. А у нас стадо так и живем.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:40
ребе Нок написав:mephala
ну да ну да, коррупция нам поможет победить. Какая нах у тебя война, диванная? путин с Трампом договорятся и там решат вопрос Украины. Сегодняшние керманычи лишь слушатели в этом процессе. Отличный показатель их действий как они от имени Украины топили за Клинтон а победил Трамп. И так по большинству важных вопросов - короче команда порошенка бездари и неудачники. А про Коломойского ты не знаешь, он реально был за Украину, его бы в президенты тогда.
Смотрю делать выводы из прочитанного это не про тебя.
Покажи где я писал что коррупция нам поможет победить?
Каким боком тебе приснилась война диванная я вообще не понял.
А то что коломойский за Украину - ты вообще понял что я писал про него или ребенок не читатель? хотя может просто не доходит.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3127
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:41
Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай".
Дякую.
-
Tekken
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 21.03.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:57
Tekken написав:
Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай".
Дякую.
Ок. Больше не будем.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|