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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 960961962963
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:11

Дядюшка Скрудж

Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.

99% написанного просто чушь.Я писал об авторах подобного под №1.Продолжать смысла не вижу.в моём посте очень чётко написано, для чего нужна крипта, можно перечитать, если с первого раза не понятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:16

  сірий написав:
  mephala написав:Лично я буду голосовать за пороха. Не вижу альтернативы.
Да изменения идут медленно.
Да порох представитель старого олигархата и совдепа.
Да без давления со стороны запада и под угрозой с востока возможно бы ничего не делалось.
Но вспоминая как ющ забился на своей пасеке этот хоть что то делает.
Да и резкие изменения в стране чреваты - коррупционная махина набирала ходу лет 50 и свернуть ее резко в сторону чревато последствиями. Резко крутануть руль на ходу может закончится плачевно. Или вы думаете олигархат не в состоянии порвать страну на удельные княжества если им реально начать яйца щемить?
Тот же коломойский думаете он Украину защищал? Да хрен там - он свои капиталы защищал от пуйла так как думал что с пуйлом будет хуже чем с порохом. Если бы он думал наоборот то и расклад лег бы намного хуже.

Полнейший Бред.!!! Это напоминает рассуждения бабушек на лавке. :evil:


Размышлять можно много...и по разному.Но голосовать за пороха - это реально бред и утопия.В стране куёвее ещё не было, за его кресло мы отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза, разочаровались в светлом будущем и потеряли веру в справедливость и торжество правды, всё оболгано и разграблено. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 14149
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  #<1 ... 960961962963
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