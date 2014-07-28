Додано: Пон 25 чер, 2018 12:11

Дядюшка Скрудж



Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.



99% написанного просто чушь.Я писал об авторах подобного под №1.Продолжать смысла не вижу.в моём посте очень чётко написано, для чего нужна крипта, можно перечитать, если с первого раза не понятно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.