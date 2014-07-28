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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:11
Дядюшка Скрудж
Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.
99% написанного просто чушь.Я писал об авторах подобного под №1.Продолжать смысла не вижу.в моём посте очень чётко написано, для чего нужна крипта, можно перечитать, если с первого раза не понятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:16
сірий написав: mephala написав:
Лично я буду голосовать за пороха. Не вижу альтернативы.
Да изменения идут медленно.
Да порох представитель старого олигархата и совдепа.
Да без давления со стороны запада и под угрозой с востока возможно бы ничего не делалось.
Но вспоминая как ющ забился на своей пасеке этот хоть что то делает.
Да и резкие изменения в стране чреваты - коррупционная махина набирала ходу лет 50 и свернуть ее резко в сторону чревато последствиями. Резко крутануть руль на ходу может закончится плачевно. Или вы думаете олигархат не в состоянии порвать страну на удельные княжества если им реально начать яйца щемить?
Тот же коломойский думаете он Украину защищал? Да хрен там - он свои капиталы защищал от пуйла так как думал что с пуйлом будет хуже чем с порохом. Если бы он думал наоборот то и расклад лег бы намного хуже.
Полнейший Бред.!!! Это напоминает рассуждения бабушек на лавке.
Размышлять можно много...и по разному.Но голосовать за пороха - это реально бред и утопия.В стране куёвее ещё не было, за его кресло мы отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза, разочаровались в светлом будущем и потеряли веру в справедливость и торжество правды, всё оболгано и разграблено.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:47
Vitl не понимаю крипту как инструмент и поэтому решили не заниматься. Не говорю что крипта плохо не говорю что хорошо просто пока не работаем, по крайней мере до какойто движухи. Но то что покупательная способность гривны снижается безусловно, и доллар в привязке к курсу на территории Украины тоже стоимость теряет. Что будет после выборов непонятно. Однозначно какой то еще инструмент не помешал бы. Просто недвига навряд хорошее решение если она в целом не дорожает или на ней не работать. А вы когдато вроде киевскую присматривали, сложилось?
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Долар почав топтатись на місці, що знову завтра розвернемось?
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