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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:11
Дядюшка Скрудж
Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.
99% написанного просто чушь.Я писал об авторах подобного под №1.Продолжать смысла не вижу.в моём посте очень чётко написано, для чего нужна крипта, можно перечитать, если с первого раза не понятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:16
сірий написав: mephala написав:
Лично я буду голосовать за пороха. Не вижу альтернативы.
Да изменения идут медленно.
Да порох представитель старого олигархата и совдепа.
Да без давления со стороны запада и под угрозой с востока возможно бы ничего не делалось.
Но вспоминая как ющ забился на своей пасеке этот хоть что то делает.
Да и резкие изменения в стране чреваты - коррупционная махина набирала ходу лет 50 и свернуть ее резко в сторону чревато последствиями. Резко крутануть руль на ходу может закончится плачевно. Или вы думаете олигархат не в состоянии порвать страну на удельные княжества если им реально начать яйца щемить?
Тот же коломойский думаете он Украину защищал? Да хрен там - он свои капиталы защищал от пуйла так как думал что с пуйлом будет хуже чем с порохом. Если бы он думал наоборот то и расклад лег бы намного хуже.
Полнейший Бред.!!! Это напоминает рассуждения бабушек на лавке.
Размышлять можно много...и по разному.Но голосовать за пороха - это реально бред и утопия.В стране куёвее ещё не было, за его кресло мы отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза, разочаровались в светлом будущем и потеряли веру в справедливость и торжество правды, всё оболгано и разграблено.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:47
Vitl не понимаю крипту как инструмент и поэтому решили не заниматься. Не говорю что крипта плохо не говорю что хорошо просто пока не работаем, по крайней мере до какойто движухи. Но то что покупательная способность гривны снижается безусловно, и доллар в привязке к курсу на территории Украины тоже стоимость теряет. Что будет после выборов непонятно. Однозначно какой то еще инструмент не помешал бы. Просто недвига навряд хорошее решение если она в целом не дорожает или на ней не работать. А вы когдато вроде киевскую присматривали, сложилось?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Долар почав топтатись на місці, що знову завтра розвернемось?
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приємний маніяк
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:42
Tekken написав:
Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай".
Дякую.
С одной стороны, Вы правы.
А с др. стороны - на вал. рынке стабилизец. Каких-то новых данных для анализа и прогнозов нет. Старое многократно обсуждалось. Достаточно подробный анализ ситуации давал orest
, добавляли и ост. участники.
Так что обсуждать особо нечего.
Единственное, что можно сказать, что сегодняшний курс около 26 губителен для экономики (на мой взгляд). Зачем такое сделали не очень понятно - разве что облегчить (удешевить) закупку газа.
Об иностранных инвестициях говорить смешно - они и так были маловаты, да ещё и падают.
О транше МВФ - вряд ли он будет, но если даже сумеем в этом году получить 1 млрд. + после этого даже столько же от ЕС, то этого маловато. А следующий договор с МВФ будет явно не раньше, чем через год (после выборов).
Прогнозировать в этой ситуации можно только то, что гривня упадёт, но когда и насколько ... Краткосрочные прогнозы делать невозможно - для этого нужна подробная информация и (или) инсайт из НБУ.
Сегодня даже не очень понятно, из-за чего такой курс - по политич. причинам или есть хоть какие-то экономические соображения.
Реформы проводятся крайне непоследовательно. Тот же подъём цен на газ (и на эл.-энергию) проводился под лозунгом выравнивания цен для населения и юрлиц. В результате всё ещё имеем целый спектр цен, разных для разных потребителей. Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет Но надо искать решение, а не консервировать старую ситуацию. Возможно, по газу следовало бы назначать цену не по импорту, а средневзвешенную по импорту и внутр. добыче.
Остаётся обсуждать политику и надеяться, что после выборов что-то изменится.ребе Нок
, Ваш ответ mephala
малоинформативный. Говорить о "роли" Украины в выборах США несколько смешно. Наша "поддержка" Клинтон могла иметь значение только как мелкий подхалимаж (авось, потом вспомнит, что мы "топили за неё"
).
Мне Вы правильно пишете, что "Важнее правила а не фамилии."
А эта фраза, по-моему не логична и противоречит предыдущему:
Когда система в целом не работает а органы власти нарушают конституцию и закон - граждане обязаны выразить свое недовольство путем отказа во власти этим людям и уже с новых требовать исполнения.
Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?Vitl
, Вы забыли или не принимаете во внимание - первые годы независимости были заметно "куёвее".
А в сегодняшних " достижениях" я бы не стал возлагать всю вину на Порошенко. Тут спасибо большое и нашей Раде, да и ситуация (как внешняя, так и внутренняя), мягко говоря, не из лучших. "Отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза" явно не за его кресло, и не знаю, кто бы сработал лучше в эти годы. Реальных кандидатов, способных на большее, чем сделал он, не вижу. Говорить все умеют красиво, а вот сделать ...
У меня лично ещё есть сомнения по поводу Гриценко (может стоит голосовать за него), если нет, то тоже буду за Пороха. Или вообще не пойду на выборы, если не буду бояться, что выберут какого-то совсем уж у_блюдка. (Пришлось поставить "_", а то получалось автозаменой у*** - могли подумать ещё хуже и обвинить в матерщине
).
Может, появится кто-то новый? Но сомневаюсь. Уже должны были бы начинать раскрутку.
На этом считаю вопрос закрытым (для себя). Можно ещё долго разжёвывать и пережёвывать, но в принципе вроде всё сказал.
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ЛАД
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:58
ЛАД
Vitl, Вы забыли или не принимаете во внимание - первые годы независимости были заметно "куёвее".
А в сегодняшних " достижениях" я бы не стал возлагать всю вину на Порошенко. Тут спасибо большое и нашей Раде, да и ситуация (как внешняя, так и внутренняя), мягко говоря, не из лучших. "Отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза" явно не за его кресло, и не знаю, кто бы сработал лучше в эти годы. Реальных кандидатов, способных на большее, чем сделал он, не вижу. Говорить все умеют красиво, а вот сделать ...
Не было хуже и в первые годы.Девал и развал были такими же примерно, но свет в конце туннеля светил.А сейчас просто погас и я не вижу кто его засветит и когда,вы не увидели в этом разницу
Всё что я на него повесил конечно нужно делить на всех причастных, но он откусил самый лакомый кусок пирога, поэтому больше всех виноват.По поводу говорить и сделать, часто такое встречаю.На это ответ - я не избирался, не обещал, не пользуюсь льготами и привилегиями, не ем из госкормушки, не имею квот...и много чего другого - поэтому я имею полное право говорить, критиковать и обсуждать тех, кто имеет всё перечисленное, но не даёт за это полной отдачи
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:03
ребе Нок написав:Vitl
не понимаю крипту как инструмент и поэтому решили не заниматься. Не говорю что крипта плохо не говорю что хорошо просто пока не работаем, по крайней мере до какойто движухи. Но то что покупательная способность гривны снижается безусловно, и доллар в привязке к курсу на территории Украины тоже стоимость теряет. Что будет после выборов непонятно. Однозначно какой то еще инструмент не помешал бы. Просто недвига навряд хорошее решение если она в целом не дорожает или на ней не работать. А вы когдато вроде киевскую присматривали, сложилось?
Вот это правильный подход.Конечно, сейчас когда всё валится очень просто утверждать негативы в адрес крипты.Но как инструмент и диверсификация рисков и вложений, она имеет полное право существовать.Есть криптошизики, кот кроме крипты ничего не видят и не хотят.Тут да, случай клинический.Но он так же и клинический для тех, кто имеет аллергию на крипту.Не нужно её бояться, нужно соблюдать рискменеджмент и более глубоко изучать вопрос, чтобы иметь плюс а не минус.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:15
ЛАД написав:
Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет
Да откуда какая-то мифологическая рыночная цена при отсутствии рынка газа и отсутствии малейших попыток создать этот рынок, какие-то конские налоги на добытчиков и мегаприбыли Нафтогаза по его же отчетам, всё это с единственной целью дотянуть цифры до какого-то уровня а-ля Роттердам+. Это не рынок, это диктатура Нафтогаза, и кто-там в реальности диктует Нафтогазу эту мифическую цену Порошенко или Гройсман, не Вовк же с Коболевым считают эту цену на калькуляторе, все ж понимают, что это Фунты, зиц-председатели.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:24
ЛАД написав:
Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?
Саботаж старья и мешает, саботируют через своих опричников принятие в Раде закона об импичменте, закона о референдуме, закона об отзыве народных депутатов. Вцепились как пиявки во власть и не оторвешь, механизмов нет. Остаются или биты, или выборы. Но четыре-пять лет теряются зря. Я битам предпочитаю выборы.
После выбора новых появится шанс и надежда. А на старое надежды уже никакой нет.
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