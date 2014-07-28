Додано: Пон 25 чер, 2018 16:42

Tekken написав: Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай".

Дякую. Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай".Дякую.

Когда система в целом не работает а органы власти нарушают конституцию и закон - граждане обязаны выразить свое недовольство путем отказа во власти этим людям и уже с новых требовать исполнения.

С одной стороны, Вы правы.А с др. стороны - на вал. рынке стабилизец. Каких-то новых данных для анализа и прогнозов нет. Старое многократно обсуждалось. Достаточно подробный анализ ситуации давал, добавляли и ост. участники.Так что обсуждать особо нечего.Единственное, что можно сказать, что сегодняшний курс около 26 губителен для экономики (на мой взгляд). Зачем такое сделали не очень понятно - разве что облегчить (удешевить) закупку газа.Об иностранных инвестициях говорить смешно - они и так были маловаты, да ещё и падают.О транше МВФ - вряд ли он будет, но если даже сумеем в этом году получить 1 млрд. + после этого даже столько же от ЕС, то этого маловато. А следующий договор с МВФ будет явно не раньше, чем через год (после выборов).Прогнозировать в этой ситуации можно только то, что гривня упадёт, но когда и насколько ... Краткосрочные прогнозы делать невозможно - для этого нужна подробная информация и (или) инсайт из НБУ.Сегодня даже не очень понятно, из-за чего такой курс - по политич. причинам или есть хоть какие-то экономические соображения.Реформы проводятся крайне непоследовательно. Тот же подъём цен на газ (и на эл.-энергию) проводился под лозунгом выравнивания цен для населения и юрлиц. В результате всё ещё имеем целый спектр цен, разных для разных потребителей. Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет Но надо искать решение, а не консервировать старую ситуацию. Возможно, по газу следовало бы назначать цену не по импорту, а средневзвешенную по импорту и внутр. добыче.Остаётся обсуждать политику и надеяться, что после выборов что-то изменится., Ваш ответмалоинформативный. Говорить о "роли" Украины в выборах США несколько смешно. Наша "поддержка" Клинтон могла иметь значение только как мелкий подхалимаж (авось, потом вспомнит, что мы "топили за неё").Мне Вы правильно пишете, что "Важнее правила а не фамилии."А эта фраза, по-моему не логична и противоречит предыдущему:Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?, Вы забыли или не принимаете во внимание - первые годы независимости были заметно "куёвее".А в сегодняшних " достижениях" я бы не стал возлагать всю вину на Порошенко. Тут спасибо большое и нашей Раде, да и ситуация (как внешняя, так и внутренняя), мягко говоря, не из лучших. "Отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза" явно не за его кресло, и не знаю, кто бы сработал лучше в эти годы. Реальных кандидатов, способных на большее, чем сделал он, не вижу. Говорить все умеют красиво, а вот сделать ...У меня лично ещё есть сомнения по поводу Гриценко (может стоит голосовать за него), если нет, то тоже буду за Пороха. Или вообще не пойду на выборы, если не буду бояться, что выберут какого-то совсем уж у_блюдка. (Пришлось поставить "_", а то получалось автозаменой у*** - могли подумать ещё хуже и обвинить в матерщине).Может, появится кто-то новый? Но сомневаюсь. Уже должны были бы начинать раскрутку.На этом считаю вопрос закрытым (для себя). Можно ещё долго разжёвывать и пережёвывать, но в принципе вроде всё сказал.