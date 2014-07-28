Серьезные инвесторы обходят крипту стороной по причине того, что курс крипты не поддается никакому анализу и прогнозу. Это все равно, что игра в рулетку в казино. Из-за невозможности практического применения интерес к крипте угасает. Если валюты можно анализировать и прогнозировать, основываясь на состоянии экономики, процентных ставок и сезонных трендов и на этом сыграть, то крипта- это просто пустота, компьютерная игрушка. Какой-то крупный игрок в казино, может попытаться оживить крипту, но вряд ли уже это сработает, слишком много людей погорело на этой игре, поддавшись азарту и пиару. Крипта- это уже вчерашний день.
99% написанного просто чушь.Я писал об авторах подобного под №1.Продолжать смысла не вижу.в моём посте очень чётко написано, для чего нужна крипта, можно перечитать, если с первого раза не понятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl не понимаю крипту как инструмент и поэтому решили не заниматься. Не говорю что крипта плохо не говорю что хорошо просто пока не работаем, по крайней мере до какойто движухи. Но то что покупательная способность гривны снижается безусловно, и доллар в привязке к курсу на территории Украины тоже стоимость теряет. Что будет после выборов непонятно. Однозначно какой то еще инструмент не помешал бы. Просто недвига навряд хорошее решение если она в целом не дорожает или на ней не работать. А вы когдато вроде киевскую присматривали, сложилось?
Tekken написав:Не робіть ще і з цієї гілки "трамвай". Дякую.
С одной стороны, Вы правы. А с др. стороны - на вал. рынке стабилизец. Каких-то новых данных для анализа и прогнозов нет. Старое многократно обсуждалось. Достаточно подробный анализ ситуации давал orest, добавляли и ост. участники. Так что обсуждать особо нечего. Единственное, что можно сказать, что сегодняшний курс около 26 губителен для экономики (на мой взгляд). Зачем такое сделали не очень понятно - разве что облегчить (удешевить) закупку газа. Об иностранных инвестициях говорить смешно - они и так были маловаты, да ещё и падают. О транше МВФ - вряд ли он будет, но если даже сумеем в этом году получить 1 млрд. + после этого даже столько же от ЕС, то этого маловато. А следующий договор с МВФ будет явно не раньше, чем через год (после выборов). Прогнозировать в этой ситуации можно только то, что гривня упадёт, но когда и насколько ... Краткосрочные прогнозы делать невозможно - для этого нужна подробная информация и (или) инсайт из НБУ. Сегодня даже не очень понятно, из-за чего такой курс - по политич. причинам или есть хоть какие-то экономические соображения.
Реформы проводятся крайне непоследовательно. Тот же подъём цен на газ (и на эл.-энергию) проводился под лозунгом выравнивания цен для населения и юрлиц. В результате всё ещё имеем целый спектр цен, разных для разных потребителей. Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет Но надо искать решение, а не консервировать старую ситуацию. Возможно, по газу следовало бы назначать цену не по импорту, а средневзвешенную по импорту и внутр. добыче.
Остаётся обсуждать политику и надеяться, что после выборов что-то изменится. ребе Нок, Ваш ответ mephala малоинформативный. Говорить о "роли" Украины в выборах США несколько смешно. Наша "поддержка" Клинтон могла иметь значение только как мелкий подхалимаж (авось, потом вспомнит, что мы "топили за неё" ). Мне Вы правильно пишете, что "Важнее правила а не фамилии." А эта фраза, по-моему не логична и противоречит предыдущему:
Когда система в целом не работает а органы власти нарушают конституцию и закон - граждане обязаны выразить свое недовольство путем отказа во власти этим людям и уже с новых требовать исполнения.
Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?
Vitl, Вы забыли или не принимаете во внимание - первые годы независимости были заметно "куёвее". А в сегодняшних " достижениях" я бы не стал возлагать всю вину на Порошенко. Тут спасибо большое и нашей Раде, да и ситуация (как внешняя, так и внутренняя), мягко говоря, не из лучших. "Отдали Донбасс и крым, девальвировали более чем в 3 раза" явно не за его кресло, и не знаю, кто бы сработал лучше в эти годы. Реальных кандидатов, способных на большее, чем сделал он, не вижу. Говорить все умеют красиво, а вот сделать ... У меня лично ещё есть сомнения по поводу Гриценко (может стоит голосовать за него), если нет, то тоже буду за Пороха. Или вообще не пойду на выборы, если не буду бояться, что выберут какого-то совсем уж у_блюдка. (Пришлось поставить "_", а то получалось автозаменой у*** - могли подумать ещё хуже и обвинить в матерщине ). Может, появится кто-то новый? Но сомневаюсь. Уже должны были бы начинать раскрутку. На этом считаю вопрос закрытым (для себя). Можно ещё долго разжёвывать и пережёвывать, но в принципе вроде всё сказал.
ребе Нок написав:Vitl не понимаю крипту как инструмент и поэтому решили не заниматься. Не говорю что крипта плохо не говорю что хорошо просто пока не работаем, по крайней мере до какойто движухи. Но то что покупательная способность гривны снижается безусловно, и доллар в привязке к курсу на территории Украины тоже стоимость теряет. Что будет после выборов непонятно. Однозначно какой то еще инструмент не помешал бы. Просто недвига навряд хорошее решение если она в целом не дорожает или на ней не работать. А вы когдато вроде киевскую присматривали, сложилось?
Вот это правильный подход.Конечно, сейчас когда всё валится очень просто утверждать негативы в адрес крипты.Но как инструмент и диверсификация рисков и вложений, она имеет полное право существовать.Есть криптошизики, кот кроме крипты ничего не видят и не хотят.Тут да, случай клинический.Но он так же и клинический для тех, кто имеет аллергию на крипту.Не нужно её бояться, нужно соблюдать рискменеджмент и более глубоко изучать вопрос, чтобы иметь плюс а не минус.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет
Да откуда какая-то мифологическая рыночная цена при отсутствии рынка газа и отсутствии малейших попыток создать этот рынок, какие-то конские налоги на добытчиков и мегаприбыли Нафтогаза по его же отчетам, всё это с единственной целью дотянуть цифры до какого-то уровня а-ля Роттердам+. Это не рынок, это диктатура Нафтогаза, и кто-там в реальности диктует Нафтогазу эту мифическую цену Порошенко или Гройсман, не Вовк же с Коболевым считают эту цену на калькуляторе, все ж понимают, что это Фунты, зиц-председатели.
freeze Ну, на мировом рынке какая-то относительно "рыночная" цена всё же есть. Но с учётом того, о чём Вы сказали и др. факторов я и написал "рыночная" в кавычках. В связи с этим интересная сегодняшняя новость:
Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС).
"Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении.
ЛАД написав:Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?
эти слова нужно выбить на лбу ВСЕМ гражданам Украины. потому что каждый считает - я свою галочку поставил а дальше волшебник на голубом вертолете должен все сделать. я уже молчу когда каждый подразумевает под реформами что бы все жили по закону а вот он этот единственный мог где нада подмазать, договорится, откусить от пирога. никто не хочет начать с СЕБЯ. и если вдруг подворачивается случай то ничем не брезгуют. все эти керманичи - это наша плоть и кровь. а то каждый второй голосует за гречку с сахаром а потом по кухням трындят на тех же кого выбрали за эту взятку.
freeze написав:
ЛАД написав:Понимаю, что полностью "рыночную" цену население не потянет
Да откуда какая-то мифологическая рыночная цена при отсутствии рынка газа и отсутствии малейших попыток создать этот рынок, какие-то конские налоги на добытчиков и мегаприбыли Нафтогаза по его же отчетам, всё это с единственной целью дотянуть цифры до какого-то уровня а-ля Роттердам+.
а какой вы видите цену? только не нужно начинать что население должно быть от внутренней добычи а заводы от импорта. цена только одна для всех. покажите хоть ОДНУ методику расчета газа. не вот те дыбильные выступления юли с циферками что на шпору влезут а действительно толковый расчет.
ЛАД написав:
Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС).
"Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении.
я уже ранее на ветке выкладывал что добыча есть разная. есть гос добыча и частная. и по какой цене нафтогаз выкупает у гос и частников. и так же пояснял почему и какая цена у каждого из этих добытчиков. так что эта новость абсолютно не новость. хотя многие наслушавшись юльки и не понимая абсолютно процессы на газовом рынке вторят ей неся всякий бред.
ЛАД написав:Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?
эти слова нужно выбить на лбу ВСЕМ гражданам Украины. потому что каждый считает - я свою галочку поставил а дальше волшебник на голубом вертолете должен все сделать. я уже молчу когда каждый подразумевает под реформами что бы все жили по закону а вот он этот единственный мог где нада подмазать, договорится, откусить от пирога. никто не хочет начать с СЕБЯ.
Так начни с СЕБЯ набей такую тату себе на лоб.
ЛАД написав:Кто мешает требовать со старых? Что изменится после выбора "новых"?
Когда нанимают работника а он оказывается не способен на выполнение этой работы, подваровывает, прогуливает, то его увольняют. А вы предлагаете еще 5 лет дать ему "поработать".
ребе Нок мне татуха не нужна так как в отличие от остальных я не питаю надежды что новый сам по себе начнет работать без контроля со стороны народа. причем активного контроля а не бухтежа по кухням. а вот таким и подобным которые думают что они вкинут галочку на нового кандидата и все закрутится по мановению волшебной палочки и нужно выбивать на лбу.
ребе Нок написав:Когда нанимают работника а он оказывается не способен на выполнение этой работы, подваровывает, прогуливает, то его увольняют. А вы предлагаете еще 5 лет дать ему "поработать".
а ты оставляеш на работе работников без контроля на 5 лет? да они все в хлам разнесут если их безконтрольных оставить