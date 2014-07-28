mephala написав:
цена только одна для всех.
Почему цена должна быть одна для всех?
В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-то
mephala написав:
покажите хоть ОДНУ методику расчета газа. не вот те дыбильные выступления юли с циферками что на шпору влезут а действительно толковый расчет.
Очень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.
Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний.