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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06

все о криптовалюте

http://uabanks.com.ua/crypto/ :D
viktorovna721
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16

  mephala написав:цена только одна для всех.


Почему цена должна быть одна для всех?
В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-то

  mephala написав:покажите хоть ОДНУ методику расчета газа. не вот те дыбильные выступления юли с циферками что на шпору влезут а действительно толковый расчет.


Очень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.
Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:37

  viktorovna721 написав:http://uabanks.com.ua/crypto/ :D


Всё, на эту отвлечённую тему заканчиваем.Были вопросы, были ответы,продолжать уже не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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