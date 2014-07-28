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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06
все о криптовалюте
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16
Почему цена должна быть одна для всех?
В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-то
Очень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.
Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:37
Всё, на эту отвлечённую тему заканчиваем.Были вопросы, были ответы,продолжать уже не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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