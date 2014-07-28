Додано: Вів 26 чер, 2018 20:30

freeze написав: mephala написав: цена только одна для всех. цена только одна для всех.



Почему цена должна быть одна для всех?

В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-то



mephala написав: покажите хоть ОДНУ методику расчета газа. не вот те дыбильные выступления юли с циферками что на шпору влезут а действительно толковый расчет. покажите хоть ОДНУ методику расчета газа. не вот те дыбильные выступления юли с циферками что на шпору влезут а действительно толковый расчет.



Очень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.

Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний. Почему цена должна быть одна для всех?В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-тоОчень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний.

Неоднократно слышал от экспертов, что цена на газ является политической и устанавливается простым волевым решением. Мировая цена на газ выводится от рыночной цены на нефть, так как себестоимость газа в разных регионах и районах кардинально отличается и общую рыночную цену на газ вывести крайне сложно: в разных районах она будет сильно разной. Например: Россия могла продавать газ Украине по разной цене и все равно быть в плюсе, но в цену вмешивается политика и взаимоотношения стран. Точно так же и внутри Украины цену можно устанавливать разную и быть в плюсе. У Украины МВФ требует выровнять цену на газ для населения и промышленности, чтобы избежать воровства и злоупотреблений. У нас власть решила выжать максимум денег для себя, обвинив в многократном повышении цены на газ МВФ и перенаправив недовольство населения на МВФ, хотя это неправда: МВФ требует выравнивания цены, а не всеобщего повышения. В многократном повышении цены на газ следует винить власть и только власть, ибо чувствуют скоротечность своего пребывания во власти и спешат набить свои карманы народными деньгами, чисто хуторянский менталитет: если не успеешь хапнуть сегодня, завтра может быть поздно, оттого и нищета в потенциально богатой стране.И самое главное: власть обещала МВФ, что деньги на выплату долгов МВФ будут взяты из прибыли от продажи газа населению по завышенным ценам, под это и выдаются кредиты Украине.