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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:06
все о криптовалюте
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16
Почему цена должна быть одна для всех?
В большинстве стран мира цены достаточно сильно разнятся для многих групп потребителей, а часто ценовых пакетов для местных пересичных там больше, чем различных пакетов Киевстара. И живут как-то
Очень правильный вопрос. Почему нам не показывают структуру себестоимости добычи газа государственных предприятий, откуда у Нафтогаза берется мощная прибыль по его отчетам, почему в развитие новых месторождений вливание средств за прошлый год уменьшили при увеличивающейся прибыли, почему структуры ГТС жалуются при тех же условиях на недофинансирование, почему нет даже мизерных попыток создать рыночные отношения в сфере газа.
Понятно, что это кому-то выгодно, всегда то, что происходит кому-то выгодно, даже разрушительные землетрясения выгодны для строительных компаний.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:37
Всё, на эту отвлечённую тему заканчиваем.Были вопросы, были ответы,продолжать уже не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:30
Неоднократно слышал от экспертов, что цена на газ является политической и устанавливается простым волевым решением. Мировая цена на газ выводится от рыночной цены на нефть, так как себестоимость газа в разных регионах и районах кардинально отличается и общую рыночную цену на газ вывести крайне сложно: в разных районах она будет сильно разной. Например: Россия могла продавать газ Украине по разной цене и все равно быть в плюсе, но в цену вмешивается политика и взаимоотношения стран. Точно так же и внутри Украины цену можно устанавливать разную и быть в плюсе. У Украины МВФ требует выровнять цену на газ для населения и промышленности, чтобы избежать воровства и злоупотреблений. У нас власть решила выжать максимум денег для себя, обвинив в многократном повышении цены на газ МВФ и перенаправив недовольство населения на МВФ, хотя это неправда: МВФ требует выравнивания цены, а не всеобщего повышения. В многократном повышении цены на газ следует винить власть и только власть, ибо чувствуют скоротечность своего пребывания во власти и спешат набить свои карманы народными деньгами, чисто хуторянский менталитет: если не успеешь хапнуть сегодня, завтра может быть поздно, оттого и нищета в потенциально богатой стране.
И самое главное: власть обещала МВФ, что деньги на выплату долгов МВФ будут взяты из прибыли от продажи газа населению по завышенным ценам, под это и выдаются кредиты Украине.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ехал власть через власть видит власть в реке власть сунул власть руку власть...власть власть власть
(короткое содержание ближайших полуторалет)
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 27 чер, 2018 09:40
freeze
Вы правильно пишете о разных ценовых пакетах на Западе и правильно приводите пример пакетов у моб. операторов. Но там цены отличаются в зависимости от объёма и качества услуг. Причём общее правило - чем больше объём потребляемых услуг, тем ниже цена (как и везде - оптовая цена ниже розничной).
У нас перевёрнуто с ног на голову - оптовый потребитель (промышленность) платит заметно дороже розничного (физлица).
Дядюшка Скрудж
Это верно и для, к примеру, нефти. Себестоимость её добычи сильно отличается и в разных странах, и даже на разных месторождениях.
А, вообще говоря, это верно при добыче любых полезных ископаемых.
Хотя согласен, что политич. составляющая в цене газа весьма существенна.
А повышение, а не просто выравнивание цены связано ещё и с балансировкой бюджета. При низких ценах дефицит бюджета был бы значительно выше.
ребе Нок
Прежде, чем уволить работника, находят хорошую замену. А Вы предлагаете уволить и взять на его место кого-то с улицы - "авось, повезёт и окажется хорошим". А вдруг не повезёт, и будет ещё хуже?
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:00
Связано это с положением Конституции о том, что природные богатства Украины принадлежат народу Украины и это абсолютно справедливо. У народа и так отобрали слишком много, еще и природные богатства отбирают. Пустить в Украину западные транснациональные компании, так у народа последний кусок изо рта вырвут.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:13
ответьте на один вопрос - почему вы только в газ вцепились?
пойдите на ВСЕ заводы и потребуйте себе всю ту продукцию которую делают из природных богатств Украины.
Например я хочу построить себе дом. Весь строй материал делают из природных богатств. Где мне взять на халяву все эти материалы покажите пальцем.
Или другой пример - села без газа. Как вы собираетесь справедливо им выдать часть их собственности в газе?
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:28
Как определить хорошая ли будет замена? Только в деле. Порошенко не выполнил подавляющее большинство своих обещаний, значит он просто патологический лгун и должен уйти по истечении своего срока. В стране при нем действительно стало значительно хуже со свободой слова, война не прекращена, на улицах бесчинствуют нацики и так до бесконечности. Народ крайне не доволен им. Будет ли следующий президент лучше? Не знаю. Но этого президента-банкрота оставлять нельзя. Если следующий президент будет еще хуже, значит на следующих выборах он будет опять сменен. Иначе ничего меняться не будет. Это выборы- абсолютно демократическая система.
По поводу хуже-лучше: лучше быстрый конец для страны, чем ужас без конца.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:41
Вы лично за последние 2 года стали жить лучше или хуже?
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