Да не везде так, это зависит от того, что хочет государство.
Вот только прочитал. В Израиле, например, вода в кране подается по принципу, чем больше потребил, тем больше заплатил за куб.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:47
Да не везде так, это зависит от того, что хочет государство.
Вот только прочитал. В Израиле, например, вода в кране подается по принципу, чем больше потребил, тем больше заплатил за куб.
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:51
Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене? Почему, наоборот, не дать льготную цену украинским предприятиям, чтобы сделать их продукцию более конкурентоспособной? (я, лично, против льготных цен в принципе, но почему государство, импортирующее газ за валюту, должно субсидировать поголовно все население? Это все еще Украинская Советская Социалистическая Республика?
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:58
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:06
Есть закупочная цена импортного газа, есть стоимость его транспортировки до потребителя и стоимость содержания всей инфраструктуры, необходимой для этого, есть норма прибыли у Нафтогаза и/или Облгаза, который доставляет этот газ конечному потребителю. Из этого и складывается рыночная цена. И сейчас, насколько я понимаю, цена для физиков все еще существенно ниже этой рыночной цены. Отсюда и требование МВФ - привести ее в соответствие. Что не так? Почему весь народ поголовно должен субсидироваться из дырявого бюджета? Че за бред?
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:13
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21
"Принадлежит народу" - это означает, что его надо раздавать направо и налево? Нафтогаз - государственная компания - тоже принадлежит народу. Народ заинтересован, чтобы Нафтогаз был прибыльным и платил большие налоги в бюджет, из которого много чего финансируется для этого народа. Если газ украинской добычи имеет более низкую себестоимость, по сравнению с импортным, то это совсем не означает, что его надо продавать кому-то по этой себестоимости. Более того, если так делать, то мы просто в конце концов убьем эту добычу, что мы и делали 25 лет. Потому что кому нах надо заниматься разведкой новых месторождений, повышением эффективности добычи, разработкой сланцевого газа, если он пойдет по себестоимости "народу"?
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:22
А соответствие доходам и возможность прожить после оплаты Или нехай все передохнут
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:24
Есть такое понятие: субсидии. Кому не хватает доходов оплатить коммуналку - пусть обращаются. Ну коммунизма больше не будет. Он уже докуя как дорого обошелся этому самому народу.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:26
Потому-что газ внутренней добычи по Конституции принадлежит народу и народ должен платить только за расходы по добыче и транспортировке плюс 10-20% на развитие отрасли, а не цену импортного газа. За сам газ народ платить не должен, он и так является его собственностью. В арабских нефте- и газодобывающих странах деньги за проданные за рубеж газ и нефть распределяются между населением этих стран и перечисляются гражданам на счета: за рождение ребенка, на учебу, на покупку жилья и т.д, а собственный газ и бензин в этих странах для населения продается за сущие копейки (за себестоимость), а не по рыночной цене. Это к пониманию, что такое собственность народа.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж в Сер 27 чер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Короче, комрады, дешевый газ - это страшное зло. В т.ч. и из-за него украинская промышленность и ЖКХ деградировали. НЕТ - дешевому газу. Юля с Кучеренко идут нах!
P.S. По теме ветки: откупил почти все что планировал на 26.16-26.2 - не хочу щекотать себе нервы дальше.
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