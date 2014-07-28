Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21

Дядюшка Скрудж написав: airmax78 написав: Есть закупочная цена импортного газа Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном. Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.

"Принадлежит народу" - это означает, что его надо раздавать направо и налево? Нафтогаз - государственная компания - тоже принадлежит народу. Народ заинтересован, чтобы Нафтогаз был прибыльным и платил большие налоги в бюджет, из которого много чего финансируется для этого народа. Если газ украинской добычи имеет более низкую себестоимость, по сравнению с импортным, то это совсем не означает, что его надо продавать кому-то по этой себестоимости. Более того, если так делать, то мы просто в конце концов убьем эту добычу, что мы и делали 25 лет. Потому что кому нах надо заниматься разведкой новых месторождений, повышением эффективности добычи, разработкой сланцевого газа, если он пойдет по себестоимости "народу"?