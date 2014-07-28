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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 963964965966967>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:47

  ЛАД написав:Причём общее правило - чем больше объём потребляемых услуг, тем ниже цена (как и везде - оптовая цена ниже розничной).

Да не везде так, это зависит от того, что хочет государство.

Вот только прочитал. В Израиле, например, вода в кране подается по принципу, чем больше потребил, тем больше заплатил за куб.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:51

  Дядюшка Скрудж написав:
  mephala написав:ответьте на один вопрос - почему вы только в газ вцепились?
пойдите на ВСЕ заводы и потребуйте себе всю ту продукцию которую делают из природных богатств Украины.
Например я хочу построить себе дом. Весь строй материал делают из природных богатств. Где мне взять на халяву все эти материалы покажите пальцем.
Или другой пример - села без газа. Как вы собираетесь справедливо им выдать часть их собственности в газе?

Вы притворяетесь? Никто не говорит про бесплатно, речь идет о цене. Об умеренной и самоокупаемой цене для населения, а не о многократно завышенной цене. У нас, что резко возросла разведка и добыча газа после многократных повышений цен? За что Коболеву и его окружению такие миллионные зарплаты и премии ни за что? Идет обычное воровство.

Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене? Почему, наоборот, не дать льготную цену украинским предприятиям, чтобы сделать их продукцию более конкурентоспособной? (я, лично, против льготных цен в принципе, но почему государство, импортирующее газ за валюту, должно субсидировать поголовно все население? Это все еще Украинская Советская Социалистическая Республика?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:58

  airmax78 написав:Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене?


Я что-то упорно не могу понять - о каком рынке все тут говорят. Или все реально думают, что Вовк или Коболев это и есть рынок?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:06

  freeze написав:
  airmax78 написав:Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене?


Я что-то упорно не могу понять - о каком рынке все тут говорят. Или все реально думают, что Вовк или Коболев это и есть рынок?

Есть закупочная цена импортного газа, есть стоимость его транспортировки до потребителя и стоимость содержания всей инфраструктуры, необходимой для этого, есть норма прибыли у Нафтогаза и/или Облгаза, который доставляет этот газ конечному потребителю. Из этого и складывается рыночная цена. И сейчас, насколько я понимаю, цена для физиков все еще существенно ниже этой рыночной цены. Отсюда и требование МВФ - привести ее в соответствие. Что не так? Почему весь народ поголовно должен субсидироваться из дырявого бюджета? Че за бред?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:13

  airmax78 написав:Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:21

  Дядюшка Скрудж написав:
  airmax78 написав:Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.

"Принадлежит народу" - это означает, что его надо раздавать направо и налево? Нафтогаз - государственная компания - тоже принадлежит народу. Народ заинтересован, чтобы Нафтогаз был прибыльным и платил большие налоги в бюджет, из которого много чего финансируется для этого народа. Если газ украинской добычи имеет более низкую себестоимость, по сравнению с импортным, то это совсем не означает, что его надо продавать кому-то по этой себестоимости. Более того, если так делать, то мы просто в конце концов убьем эту добычу, что мы и делали 25 лет. Потому что кому нах надо заниматься разведкой новых месторождений, повышением эффективности добычи, разработкой сланцевого газа, если он пойдет по себестоимости "народу"?
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:22

  Дядюшка Скрудж написав:
  airmax78 написав:Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.


А соответствие доходам и возможность прожить после оплаты :?: Или нехай все передохнут :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:24

  Vitl написав:
  Дядюшка Скрудж написав:
  airmax78 написав:Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.


А соответствие доходам и возможность прожить после оплаты :?: Или нехай все передохнут :(

Есть такое понятие: субсидии. Кому не хватает доходов оплатить коммуналку - пусть обращаются. Ну коммунизма больше не будет. Он уже докуя как дорого обошелся этому самому народу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:26

  airmax78 написав:Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене?

Потому-что газ внутренней добычи по Конституции принадлежит народу и народ должен платить только за расходы по добыче и транспортировке плюс 10-20% на развитие отрасли, а не цену импортного газа. За сам газ народ платить не должен, он и так является его собственностью. В арабских нефте- и газодобывающих странах деньги за проданные за рубеж газ и нефть распределяются между населением этих стран и перечисляются гражданам на счета: за рождение ребенка, на учебу, на покупку жилья и т.д, а собственный газ и бензин в этих странах для населения продается за сущие копейки (за себестоимость), а не по рыночной цене. Это к пониманию, что такое собственность народа.
Востаннє редагувалось Дядюшка Скрудж в Сер 27 чер, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Короче, комрады, дешевый газ - это страшное зло. В т.ч. и из-за него украинская промышленность и ЖКХ деградировали. НЕТ - дешевому газу. Юля с Кучеренко идут нах!
P.S. По теме ветки: откупил почти все что планировал на 26.16-26.2 - не хочу щекотать себе нервы дальше.
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