Додано: Сер 27 чер, 2018 11:48

mephala написав: читая ваш рассказ у меня стойкое очучение что мы уже обанкротились. так как я не знаю ни одного ХОЗЯИНА бизнеса который будет нанимать нового работника и потом нахрен сваливать на 5 лет. А ведь все так и делают - вкинули галочку за кандидата и умыли руки. читая ваш рассказ у меня стойкое очучение что мы уже обанкротились. так как я не знаю ни одного ХОЗЯИНА бизнеса который будет нанимать нового работника и потом нахрен сваливать на 5 лет. А ведь все так и делают - вкинули галочку за кандидата и умыли руки.

Вы всё правильно отметили.В этом и основная беда страны. Где-нибудь во Франции, старушка прочитает газету, ей что-то не понравится, она взяла лист ватмана, фломастером что-то написала и на протест к мэрии или еще куда-там, и так собираются миллионы, и их невозможно игнорировать. А у нас все ограничивается или бурчанием под нос на кухне, или да сваливаем отсюда, здесь все равно жизни не будет.Я сыну уже сказал, чтобы к концу учебы четко все пробил и знал куда уезжаешь, шли запросы, знакомься в интернете, и давай жизнь одна, глупо ее потерять на ожидание - оставим всё по старому, ибо боимся выбрать и найти новое.