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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:32
Дядюшка Скрудж написав: airmax78 написав:
Почему население должно покупать газ по заниженной, по сравнению с рынком, цене?
Потому-что газ внутренней добычи по Конституции принадлежит народу и народ должен платить только за расходы по добыче и транспортировке плюс 10-20% на развитие отрасли, а не цену импортного газа. За сам газ народ платить не должен, он и так является его собственностью. В арабских нефте- и газодобывающих странах деньги за проданные за рубеж газ и нефть распределяются между населением этих стран и перечисляются людям на счета: за рождение ребенка, на учебу, на покупку жилья и т.д. Это к пониманию, что такое собственность народа.
Хватит заниматься демагогией. Идите работайте.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:39
airmax78 написав:
Короче, комрады, дешевый газ - это страшное зло. В т.ч. и из-за него украинская промышленность и ЖКХ деградировали. НЕТ - дешевому газу. Юля с Кучеренко идут нах!
Да, что вы так близко воспринимаете то, что уже невозможно изменить и надвигается с полной необратимостью. Любой победивший на следующих выборах поправит эту вакханалию с ценами. По крайней мере все из первой пятерки электоральных лидеров уже заявили об этом открыто. Когда пытаются с глупым чрезмерным усилием закрутить гайки, резьба обычно срывается.
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freeze
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:40
Для понимания: разница в тарифах в первую очередь интересна тем, кто сидит на трубе. В первую очередь им. "Облагодетельствованный нарот" в этой схеме просто побочный эффект. Именно из-за этой схемы за 26 лет в Украине так и не построено нормальной, цивилизованной системы учета потребления газа. Там сплошные черные дыры.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 27 чер, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:40
freeze написав: ЛАД написав:
Прежде, чем уволить работника, находят хорошую замену. А Вы предлагаете уволить и взять на его место кого-то с улицы - "авось, повезёт и окажется хорошим". А вдруг не повезёт, и будет ещё хуже?
Я не представляю ситуацию, когда выяснилось, что продавец умыкнул товара на несколько тысяч долларов, а хозяин бизнеса ему говорит - поработай еще, пока я тебе замену буду искать. Или работник пришел под наркотиками, а хозяин говорит, поработай пока, я поищу замену. Или работник явно заваливает тему или проект, обычно его сразу увольняют, а его обязанности перераспределяют среди других, пока идет поиск нового работника.
Ну, а ситуация, когда проект явно заваливается, и предлагать работнику поработать еще 5 лет ))) Вот таких хозяев бизнеса явно нет, они все давно обанкротились.
читая ваш рассказ у меня стойкое очучение что мы уже обанкротились. так как я не знаю ни одного ХОЗЯИНА бизнеса который будет нанимать нового работника и потом нахрен сваливать на 5 лет. Потом появляться через 5 лет видеть что этот работник постоянно тырит все что может, на работу не ходит и прочее. Этого увольнять, принимать нового и опять на 5 лет свалить.
Как долго такой бизнес протянет?
А ведь все так и делают на выборах - вкинули галочку за кандидата и умыли руки.
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mephala
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:42
freeze написав: airmax78 написав:
Короче, комрады, дешевый газ - это страшное зло. В т.ч. и из-за него украинская промышленность и ЖКХ деградировали. НЕТ - дешевому газу. Юля с Кучеренко идут нах!
Да, что вы так близко воспринимаете то, что уже невозможно изменить и надвигается с полной необратимостью. Любой победивший на следующих выборах поправит эту вакханалию с ценами. По крайней мере все из первой пятерки электоральных лидеров уже заявили об этом открыто. Когда пытаются с глупым чрезмерным усилием закрутить гайки, резьба обычно срывается.
Ага. Тот кто "поправит эту вакханалию с ценами" угандошит эту страну окончательно.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:48
mephala написав:
читая ваш рассказ у меня стойкое очучение что мы уже обанкротились. так как я не знаю ни одного ХОЗЯИНА бизнеса который будет нанимать нового работника и потом нахрен сваливать на 5 лет. А ведь все так и делают - вкинули галочку за кандидата и умыли руки.
Вы всё правильно отметили.
В этом и основная беда страны. Где-нибудь во Франции, старушка прочитает газету, ей что-то не понравится, она взяла лист ватмана, фломастером что-то написала и на протест к мэрии или еще куда-там, и так собираются миллионы, и их невозможно игнорировать. А у нас все ограничивается или бурчанием под нос на кухне, или да сваливаем отсюда, здесь все равно жизни не будет.
Я сыну уже сказал, чтобы к концу учебы четко все пробил и знал куда уезжаешь, шли запросы, знакомься в интернете, и давай жизнь одна, глупо ее потерять на ожидание - оставим всё по старому, ибо боимся выбрать и найти новое.
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freeze
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51
Отправил жалобы на все сообщения ЭирМакса с содержанием полу-фашистского дарвинизма.
То он "расстреливает" дедушек, отказавшихся от домофона, или не дай бог застлекливших балкон или вывесивших носки на просушку
То тут уже загоняет про газ по "рыночной" цене, который Коболеву и Витренко принадлежит чтоли?
Я так понимаю его отлучили от какого-то схемного корыта, и он тут вымещает свою злость и пытается как-то отыграться и унизить "норот".
Тоже мне, "эстетствующая Илита" нашлась, с комплексом Наполеона.
Удалю это сообщение сам, или прошу модеров почистить тему вместе с моим сообщением
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Сер 27 чер, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51
freeze написав: mephala написав:
читая ваш рассказ у меня стойкое очучение что мы уже обанкротились. так как я не знаю ни одного ХОЗЯИНА бизнеса который будет нанимать нового работника и потом нахрен сваливать на 5 лет. А ведь все так и делают - вкинули галочку за кандидата и умыли руки.
Вы всё правильно отметили.
В этом и основная беда страны. Где-нибудь во Франции, старушка прочитает газету, ей что-то не понравится, она взяла лист ватмана, фломастером что-то написала и на протест к мэрии или еще куда-там, и так собираются миллионы, и их невозможно игнорировать. А у нас все ограничивается или бурчанием под нос на кухне, или да сваливаем отсюда, здесь все равно жизни не будет.
Я сыну уже сказал, чтобы к концу учебы четко все пробил и знал куда уезжаешь, шли запросы, знакомься в интернете, и давай жизнь одна, глупо ее потерять на ожидание - оставим всё по старому, ибо боимся выбрать и найти новое.
Кто там в вашей электоральной пятерке - "новое"?
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:53
airmax78 написав:
Тот кто "поправит эту вакханалию с ценами" угандошит эту страну окончательно.
Такие страшилки запускают те, кто жирует на многократно завышенных ценах на газ. На самом деле разница в цене просто разворовывается. Что в Украине стали больше добывать газа? Улучшилась геологоразведка? Нет. За украденные деньги эта власть еще ответит
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:54
Грйс-мэн написав:
Отправил жалобы на все сообщения ЭирМакса с содержанием полу-фашистского дарвинизма.
То он "расстреливает" дедушек, отказавшихся от домофона, или не дай бог застлекливших балкон или вывесивших носки на просушку
То тут уже загоняет про газ по "рыночной" цене, который Коболеву и Витренко принадлежит чтоли?
Я так понимаю его отлучили от какого-то схемного корыта, и он тут вымещает свою злость и пытается как-то отыграться и унизить "норот".
Тоже мне, "эстетствующая Илита" нашлась, с комплексом Наполеона.
Удалю это сообщение сам, или прошу модеров почистить тему вместе с моим сообщением
"Нарот" требующий подаяния в виде дешевого газа, и готовый за эту подачку проголосовать за кого угодно - унижает себя сам.
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airmax78
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